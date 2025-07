Carros mais vendidos até 25 de julho de 2025 – Fipe Carros

Até 25 de julho, a Fiat Strada continua firme e forte como o carro mais vendido do Brasil. Nesse mês, foram emplacadas 10.586 unidades, um crescimento de 13% em relação ao mês anterior. Já no acumulado de 2025, a picape soma impressionantes 73.283 emplacamentos.

Uma novidade no ranking é o Volkswagen Polo, que deu um salto para a segunda posição. O hatch vendeu 10.405 unidades no mesmo período, sendo 920 apenas no último dia 25. Ele está chegando perto da Strada, o que deixa a disputa ainda mais interessante.

Os SUV em alta

Falando nos SUVs, o Volkswagen T-Cross está brilhando e assumiu a liderança da categoria, com 7.421 veículos vendidos. O Hyundai Creta, mesmo em segundo, se destacou com um crescimento de 17% em relação ao mês anterior, totalizando 6.163 emplacamentos. Isso garantiu ao Creta a quarta posição no ranking geral. Quem não gosta de um bom SUV para enfrentar o trânsito urbano e as estradas do Brasil?

O Fiat Argo está em terceiro lugar na lista, com 7.459 vendas. Somente no dia 23 de julho, foram 1.218 unidades. Já o Fiat Mobi arrasou e passou da 19ª para a 5ª posição, somando 6.193. E, claro, o Chevrolet Onix mantém sua relevância, garantindo o sétimo lugar com 5.640 unidades.

Logo atrás, temos o Toyota Corolla Cross, que lançou a versão XR específica para o público PcD e emplacou 5.227 unidades. A Volkswagen Saveiro segue bem, com 5.005 vendas até agora. No segmento das picapes médias, a Toyota Hilux ainda lidera, com 4.412 unidades vendidas.

A disputa entre os sedãs

Nos sedãs, o Volkswagen Virtus é quem tem se saído melhor, com 3.090 unidades vendidas até agora. Ele ultrapassou o Toyota Corolla, que somou 2.561 emplacamentos. Outro destaque é o GWM Haval H6, que começa a aparecer no ranking com 2.483 unidades registradas. As marcas estão tentando inovar e entregar modelos que realmente atraem o motorista brasileiro.

Ranking dos carros mais vendidos em julho de 2025

E agora, vamos dar uma olhada no ranking atualizado dos carros mais vendidos no Brasil:

1. Fiat Strada – 10.586

2. Volkswagen Polo – 10.405

3. Fiat Argo – 7.459

4. Volkswagen T-Cross – 7.421

5. Fiat Mobi – 6.193

6. Hyundai Creta – 6.163

7. Chevrolet Onix – 5.640

8. Toyota Corolla Cross – 5.227

9. Volkswagen Saveiro – 5.005

10. Nissan Kicks – 4.843

11. Fiat Fastback – 4.704

12. Volkswagen Nivus – 4.515

13. Toyota Hilux – 4.412

14. Chevrolet Tracker – 4.181

15. Hyundai HB20 – 4.131

16. Fiat Pulse – 3.820

17. Jeep Compass – 3.642

18. Fiat Toro – 3.326

19. Honda HR-V – 3.098

20. Volkswagen Virtus – 3.090

21. Caoa Chery Tiggo 7 – 2.921

22. Jeep Renegade – 2.718

23. Toyota Corolla – 2.561

24. GWM Haval H6 – 2.483

25. Ford Ranger – 2.432

26. Chevrolet S10 – 2.036

Esses dados refletem a evolução do mercado, mostrando como as preferências dos motoristas estão mudando. É bom ver tantas opções por aí, o que faz com que mais pessoas se animem a trocar de carro e aproveitar novas experiências na estrada.