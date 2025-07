Motos mais vendidas no Brasil até julho de 2025

Até o dia 24 de julho, a Honda CG 160 segue firme e forte na liderança das vendas de motos no Brasil, com 35.057 unidades emplacadas apenas neste mês — um crescimento de 15% em relação a junho, segundo a Fenabrave. E não é só isso, no acumulado de 2025, já são 259.807 motos vendidas! É inegável que a CG é uma campeã de popularidade.

Logo atrás, temos a queridinha Honda Biz, que marcou 18.492 unidades comercializadas, um avanço modesto de 2% em comparação com o mês anterior. É aquela moto que não decepciona na cidade e que todos conhecem, né? Na terceira posição, a Honda NXR 160 Bros teve um desempenho incrível, vendendo 15.759 unidades e apresentando um salto de 20% nas vendas em relação ao mês passado. Quase coladinha no ranking, a Honda Pop 110i ficou com o quarto lugar, emplacando 15.463 motos.

Outro destaque do mês foi a Sport 110i, da Mottu, que registrou 7.762 unidades vendidas. Um bom resultado, sem dúvida! Fechando o top 6, a Yamaha YBR 150 fez bonito com 5.904 motos emplacadas, um crescimento impressionante de 31% comparado ao mês anterior. Se você está pensando em comprar uma, já sabe que a popularidade conta, e essa é uma boa opção!

A Honda CB 300F aparece na sétima posição, com 4.643 unidades, mostrando um crescimento de 30% em comparação a junho. A Honda PCX 160 também entrou no ranking, ocupando a oitava posição com 3.869 emplacamentos. Na nona posição, a Yamaha Fazer 250 vendeu 3.256 unidades. Por fim, fechando a lista, a Shineray XY 125 completou o top 10 com 3.046 unidades registradas.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 35.057 2º Honda Biz 18.492 3º Honda NXR 160 Bros 15.759 4º Honda Pop 110i 15.463 5º Sport 110i 7.762 6º Yamaha YBR 150 5.904 7º Honda CB 300F 4.643 8º Honda PCX 160 3.869 9º Yamaha Fazer 250 3.256 10º Shineray XY 125 3.046

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. As motos vão e vêm, mas essas estão na cabeça da galera!