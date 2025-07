Carros mais vendidos no Brasil até julho de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada segue firme como o carro mais vendido do Brasil até o dia 24 de julho, com nada menos que 10.078 unidades emplacadas só nesse mês. Para quem está por dentro, isso representa uma alta de 10% em comparação com junho. E, no total do ano, já são 72.775 Stradas desbravando as estradas. Mas não é só a Strada chamando a atenção; o Volkswagen Polo deu um show, conquistando a segunda posição com 9.485 vendas no mesmo período.

Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross subiu ao topo da categoria com 7.119 unidades. Ele deixou o Hyundai Creta para trás, que por sua vez também teve um bom mês, crescendo 18% nas vendas e totalizando 5.906 unidades emplacadas, garantindo o quarto lugar geral.

O Fiat Argo está firme na quarta posição, com 7.005 unidades vendidas — o que dá um empurrãozinho no modelo. E o Fiat Mobi, surpreendendo a todos, deu um salto da 19ª posição para a sexta, com 5.837 vendas. Não podemos esquecer do Chevrolet Onix, que ficou em sétimo lugar com 5.251 vendas. A gente sabe como esses números podem fazer a diferença quando estamos analisando o que é bom no mercado.

Logo atrás, o Toyota Corolla Cross apareceu com uma nova versão XR específica para o público PcD, conquistando 4.928 emplacamentos e garantindo o oitavo lugar. A Volkswagen Saveiro também tem seu espaço, com 4.760 unidades vendidas até agora. E entre as picapes médias, a Toyota Hilux continua imbatível, conquistando 4.217 vendas.

Falando em sedãs, o Volkswagen Virtus lidera, com 2.974 unidades, superando o Toyota Corolla, que ficou com 2.448 emplacamentos. E não podemos deixar de mencionar o GWM Haval H6, que começa a se destacar no ranking com 2.318 unidades registradas.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Fiat Strada 10.078 2 Volkswagen Polo 9.485 3 Volkswagen T-Cross 7.119 4 Fiat Argo 7.005 5 Hyundai Creta 5.906 6 Fiat Mobi 5.837 7 Chevrolet Onix 5.251 8 Toyota Corolla Cross 4.928 9 Volkswagen Saveiro 4.760 10 Nissan Kicks 4.458 11 Fiat Fastback 4.223 12 Toyota Hilux 4.217 13 Volkswagen Nivus 4.203 14 Chevrolet Tracker 3.888 15 Hyundai HB20 3.661 16 Fiat Pulse 3.609 17 Jeep Compass 3.420 18 Fiat Toro 3.193 19 Volkswagen Virtus 2.974 20 Honda HR-V 2.901 21 Caoa Chery Tiggo 7 2.739 22 Jeep Renegade 2.543 23 Toyota Corolla 2.448 24 Ford Ranger 2.338 25 GWM Haval H6 2.318 26 Chevrolet S10 1.903

Dá para perceber como o mercado automotivo brasileiro está sempre movimentado, não é? Essas marcas estão realmente competindo pelo seu lugar ao sol!