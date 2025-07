IM Motors lança globalmente EV com maior alcance

A IM Motors está prestes a desvelar seu novo SUV elétrico, o IM LS9, no dia 1º de agosto de 2025, durante um evento global. E o que promete chamar a atenção? Uma “Super Autonomia Estendida”, acompanhada de três tecnologias novinhas que vão otimizar tanto a autonomia quanto o tempo de recarga.

Falando do IM LS9, esse carro vai ter aquele porte robusto que a gente ama: são 5,27 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3,16 metros de entre-eixos. Para quem curte um espaço generoso dentro do carro, esse modelo promete conforto de sobra.

Agora, a verdadeira estrela desse SUV é a bateria de 66 kWh, desenvolvida em parceria com a CATL, uma gigante nesse ramo. Com essa bateria, o IM LS9 consegue rodar mais de 450 km com uma única carga, seguindo os padrões chineses (CLTC). Para ter uma ideia, ele sai na frente de alguns concorrentes, como o Maextro S800, que tem uma bateria um pouco menor, de 65 kWh.

E não para por aí. Esse carro estará equipado com um sistema de carregamento ultrarrápido de 800V e contará com um motor 1.5 turbo da SAIC Motor. Esse motor não é só uma beleza; ele funciona como um extensor de alcance, entregando até 114 kW de potência. Perfeito para quem já ficou se perguntando se o carro vai chegar até o destino sem uma parada para recarregar, né?

Cada vez mais, estamos vendo essa tendência de EREVs (veículos elétricos com extensor de autonomia) ganhando espaço por aí. As montadoras estão optando por baterias maiores e tanques de combustível menores. A ideia é simples: garantir que você tenha energia elétrica para o dia a dia, mas também uma segurança extra em viagens mais longas para evitar a famosa ansiedade de ficar sem bateria.

Com a chegada do IM LS9, a IM Motors mostra que está buscando fazer barulho no mercado, focando em tecnologias que atraem tanto quem quer uma experiência 100% elétrica quanto aqueles que precisam de versatilidade em viagens. E claro, outras montadoras, como a Xpeng com seu MPV X9, também estão trazendo novidades que prometem agitar ainda mais o cenário.

Estamos de olho nessa disputa automotiva, que só tende a esquentar!