Motos mais vendidas na 1ª quinzena de setembro de 2025

Até 15 de setembro, a grande estrela das motos no Brasil foi a Honda CG 160, que desfilou seu sucesso absoluto com 22.947 unidades emplacadas. E sabe o que é melhor? Isso representa um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior. Um número que não deixa dúvidas: essa moto conquistou muitos corações por aí.

Logo atrás, temos a sempre querida Honda Biz, que também não ficou para trás, alcançando 11.784 vendas e mostrando um aumento de 10% em relação a agosto. Quem nunca viu uma dessas rodando pela cidade, né? A Biz é sinônimo de praticidade, principalmente no dia a dia corrido, aquela ajudinha para escapar do trânsito.

Seguindo o ranking, a Honda Pop 110i garantiu a terceira posição com 10.686 unidades vendidas, destacando-se com um impressionante aumento de 25%. Essa pequena é uma ótima escolha para quem busca economia e agilidade nas ruas.

E não podemos esquecer da Honda NXR 160 Bros, que se consolidou em quarto lugar com 9.122 emplacamentos, um crescimento de 13% comparado ao mês anterior. Essa moto é perfeita para quem curte explorar trilhas e também é uma mão na roda para o dia a dia urbano.

Agora, a grande surpresa do ranking é a Sport 110i, que entrou no top 5 com 5.510 motos vendidas. Uma ótima opção que prova que há espaço para concorrência quando se fala de boas motos.

Em sexto lugar, a Yamaha YBR 150 aparece com 4.064 vendas, refletindo um aumento de 7% em comparação ao mês anterior. Já na sétima posição, a Honda CB 300F também mostrou força com 3.014 unidades.

E a lista segue com a Honda PCX 160, que vendeu 2.508 motos, ideal para quem busca conforto e estilo nas ruas. Na nona posição, a Shineray XY 125 totalizou 2.273 unidades vendidas, fechando o top 10 com a clássica Yamaha Fazer 250, que ficou com 2.257.

Essa verdadeira batalha das duas rodas reflete não só a preferência dos brasileiros, mas também as necessidades tão diversas de mobilidade. Seja para passeios, trabalho ou aventuras, cada modelo tem seu espaço.

Acompanhe a lista das motos mais vendidas e veja como o mercado está se movimentando!