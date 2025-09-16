Chevrolet Onix Plus AT Turbo para PcD com desconto de R$ 28.800

O Chevrolet Onix Plus AT Turbo está fazendo barulho nas concessionárias com condições especiais para vendas diretas. Até 30 de setembro, pessoas com deficiência podem aproveitar essa oportunidade incrível. E para quem busca conforto e tecnologia, a versão AT Turbo 1.0 é aquele achado, pois vem com transmissão automática e ainda oferece duas isenções de impostos: o ICMS proporcional e o IPI integral. Afinal, quem não gosta de uma economia? E com o preço máximo de R$ 120 mil, fica fácil aproveitar essas vantagens.

Falando em novidades, a linha 2026 do Onix Plus trouxe mudanças visuais que dão um charme todo especial ao carro. A frente recebeu um redesign completo, que definitivamente chama a atenção. Já as laterais e a traseira ganharam toques sutis, mas aquelas lanternas com grafismo interno renovado? Um detalhe que faz toda a diferença!

A experiência de dirigir fica ainda melhor com a garantia de fábrica ampliada para cinco anos. É um conforto a mais, que também se aplica a outros modelos, como o Tracker. E para quem está de olho nas cores, a escolha é bem variada: só para começar, tem Branco Summit, Prata Shark, Preto Ouro Negro, Vermelho Scarlet, Azul Boreal e Cinza Rush. Com tantas opções, fica até difícil escolher!

Agora, sobre o preço, a versão AT Turbo 1.0 já está rodando por R$ 118.990,00. Mas para as pessoas com deficiência que se qualificam para as isenções, o valor cai para R$ 90.190,00. Uma economia de R$ 28.800,00, que dá para fazer algumas viagens ou investir em um belo kit de acessórios para o carro, não acha? Esses preços podem variar um pouquinho dependendo da região e das escolhas de cor e opcionais.

E sob o capô? O Onix Plus AT Turbo mantém o motor 1.0 turbo flex de três cilindros, que agora entrega 115,5 cv de potência — uma leve redução, mas ainda assim, estamos falando de um carro ágil. O torque fica em 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol. Para os amantes de transmissão, tanto a versão manual quanto a automática têm seis marchas.

Dentro do carro, a sofisticação não para. O Onix Plus conta com partida por botão, chave presencial e até descanso de braço. Os faróis halógenos têm acendimento automático, retrovisores elétricos são de praxe, e o sistema MyLink com tela de 8″ garante que você tenha sempre suas playlists à mão. O painel de instrumentos digital de 3,5″ TFT é um encanto e facilita a vida do motorista.

As comodidades continuam: direção elétrica progressiva, ar-condicionado manual, seis airbags, e uma trama de tecnologia como freios ABS com EBD e controle de tração e estabilidade. E não precisa se preocupar em subir uma ladeira — tem assistente de partida para isso! O banco do motorista ainda oferece ajuste de altura, e o banco traseiro é bipartido e rebatível para quem precisa de espaço extra.

Quem precisa de um carro pra rodar pela cidade e ainda fazer umas viagens nos fins de semana vai adorar o Onix Plus. Afinal, com tantas características legais, é difícil não se apaixonar à primeira vista.