Motos mais vendidas em setembro de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua a ser a campeã das vendas de motos no Brasil. De acordo com os dados da Fenabrave até 10 de setembro, ela emplacou nada menos que 16.720 unidades, mostrando um crescimento de 11% em comparação ao mês anterior. Para quem já pegou a estrada com essa moto, sabe bem como ela se destaca pela versatilidade e confiabilidade.

Logo em seguida, temos a Honda Biz na segunda posição, com 8.529 vendas. Essa é uma moto que conquistou o coração de muitos por ser prática e econômica, perfeita para o dia a dia nas grandes cidades. E se você já se viu preso no trânsito, sabe que ter uma Biz faz toda a diferença.

Na terceira colocação, aparece a Honda Pop 110i, com 7.646 unidades emplacadas e um impressionante aumento de 22% no mês. Essa moto é ideal para quem procura um modelo leve e ágil. Não à toa, muitos motoristas a escolhem para escapar do trânsito.

Fechando o top 4 está a Honda NXR 160 Bros, que também não fica atrás, com 6.742 unidades vendidas. Ela é ideal para quem gosta de aventuras e precisa de uma moto robusta para ir além das ruas pavimentadas.

A quinta colocação pertence à Sport 110i, com 3.179 motos emplacadas, sendo a primeira fora da linha Honda a aparecer no ranking. Uma opção interessante para quem busca um modelo diferente. Logo atrás, a Yamaha YBR 150 se destaca, com 3.055 unidades, mostrando um crescimento de 7% em relação ao mês anterior. Para quem aprecia conforto e estilo, essa Yamaha pode ser uma ótima escolha.

Na sequência temos a Honda CB 300F, encontrando seu lugar na sétima posição com 2.213 unidades. Para os que curtem viagens mais longas ou pegadas mais esportivas, a CB 300F entrega boas respostas na estrada.

Oitava colocada, a Honda PCX 160 vendeu 1.852 unidades. Um modelo que, quem já andou, sabe o quanto é confortável e prático para o dia a dia.

Na nona posição, está a Yamaha Fazer 250, com 1.710 unidades, um modelo que se destaca pela sua performance e presença. E para completar o top 10, a Shineray XY 125 emplacou 1.652 unidades, atraindo quem busca economia e praticidade.

Esses números revelam um pouco do que o mercado brasileiro aprecia. As motos Honda dominam, mas a presença de Yamaha e outras marcas também mostra que os consumidores estão abertos a diferentes modelos e experiências. Cada uma dessas motos tem sua personalidade e propósito. E, como todo bom motorista sabe, a escolha da moto perfeita pode fazer toda a diferença na jornada.