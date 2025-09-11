Carros mais vendidos em setembro de 2025, segundo Fipe

O Hyundai HB20 continua na liderança do ranking de carros e comerciais leves no Brasil, com um total de 4.664 unidades vendidas até 10 de setembro. Ele está apenas 16 unidades à frente da Fiat Strada, que ocupa a segunda posição com 4.648 emplacamentos. Essa disputa acirrada mostra como o mercado automotivo anda agitado por aqui.

Na terceira posição, encontramos o Volkswagen Polo, com 3.384 vendas. Logo atrás dele, o Chevrolet Onix teve 2.709 unidades emplacadas. E, se você é fã de SUVs, o top do segmento é o Toyota Corolla Cross, que se destacou com 2.636 licenciamentos, seguido pelo Hyundai Creta, que somou 2.320 vendas.

Agora, se você ama SUVs, fique de olho no Chevrolet Tracker, que mostrou força nesse início de mês, alcançando 2.171 emplacamentos. O Volkswagen T-Cross também não fica muito atrás, com 2.169 unidades vendidas, embora esteja sentindo a chegada do novato Volkswagen Tera. Essa nova opção já desponta em quinto no segmento, tendo conseguido 2.120 emplacamentos, o que é uma surpresa e tanto.

No segmento dos sedãs, o Hyundai HB20S se destacou como o mais vendido do país, ocupando a décima quarta posição no ranking geral, com 1.745 unidades. E a Fiat Toro, em sua nova linha 2026, começa a se destacar com 1.742 emplacamentos. Além disso, a Toyota Hilux segue como a picape média mais vendida, com 1.450 unidades licenciadas.

Então, se você é um verdadeiro amante das quatro rodas, essa lista não decepciona! Fique atento, pois o mercado está sempre mudando, e com tantas opções, é fácil se apaixonar por algum desses modelos.