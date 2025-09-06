Carros mais vendidos até setembro de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada começou setembro com tudo, liderando o mercado automotivo brasileiro. Com 2.919 unidades emplacadas, ela garantiu uma boa vantagem em relação ao segundo colocado, o Volkswagen Polo, que vendeu 1.922 carros. Essa diferença de mais de mil veículos mostra bem como a picape está dominando as ruas.

E não podemos deixar de falar do Chevrolet Onix, que deu um verdadeiro salto no ranking. Em apenas um dia, no dia 5 de setembro, ele vendeu 702 unidades, o que o fez subir da oitava para a terceira posição, totalizando 1.833 emplacamentos até aqui. Impressionante, não?

Falando em SUVs, o Toyota Corolla Cross continua na frente, com 1.806 unidades vendidas. Não é à toa que ele conquistou os motoristas que buscam conforto e espaço. Logo atrás, o Hyundai Creta vem se segurando bem, com 1.576 licenciamentos. Quem dirige muito em estrada sabe como a versatilidade desses modelos faz a diferença.

Agora, uma novidade interessante é o Volkswagen Tera, que já apareceu na oitava posição, com 1.415 unidades vendidas. Essa nova estrela pode ainda mexer com o topo do ranking, e quem está de olho em um SUV deve ficar atento a esse modelo.

Entre os sedãs, o Hyundai HB20S se destaca como o mais vendido do país, ocupando a nona posição. Com 1.351 unidades emplacadas, ele tem suas vantagens e rapidamente conquista quem está à procura de um carro prático.

No universo das picapes, a Fiat Toro, que já está com a linha 2026, começou a ganhar espaço, alcançando 1.124 emplacamentos. Já a consagrada Toyota Hilux se mantém forte, sendo a picape média mais comercializada, com 812 unidades vendidas.

Para quem adora números, aqui está o ranking dos carros mais vendidos em setembro de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em setembro de 2025

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|———|

| 1 | Fiat Strada | 2.919 |

| 2 | Volkswagen Polo | 1.922 |

| 3 | Chevrolet Onix | 1.833 |

| 4 | Toyota Corolla Cross | 1.806 |

| 5 | Hyundai Creta | 1.576 |

| 6 | Volkswagen T-Cross | 1.563 |

| 7 | Chevrolet Tracker | 1.511 |

| 8 | Volkswagen Tera | 1.415 |

| 9 | Hyundai HB20S | 1.351 |

| 10 | Volkswagen Saveiro | 1.217 |

E assim, a luta pelas vendas continua, trazendo novidades e emoções para os apaixonados por carros. O que será que vem por aí nas próximas semanas?