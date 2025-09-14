Mundo Automotivo

Os carros mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe

Os carros mais vendidos até dia 14 de julho de 2025
Rio de Janeiro, RJ

A Fiat Strada segue firme no topo das vendas no Brasil, até o dia 13 de setembro. Com a produção na fábrica de Betim, em Minas Gerais, ela emplacou nada menos que 5.913 unidades. Isso garantiu a liderança, deixando o Hyundai HB20 em segundo lugar com 5.063 vendas, de acordo com a Fenabrave.

Logo atrás, temos o Volkswagen Polo com 4.576 unidades vendidas, seguido do Fiat Argo, que registrou 3.243 emplacamentos. E, se você é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross está brilhando na categoria, com 3.202 veículos licenciados. O Hyundai Creta não fica muito atrás, com 2.789 unidades.

Agora, não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross, que emplacou 3.202 unidades, mas já sente o baque da chegada do novo Volkswagen Tera, que aparece logo atrás no ranking com 2.608 emplacamentos. E para completar a lista dos SUVs mais vendidos, o Chevrolet Tracker mantém sua posição com 2.562 unidades.

O Chevrolet Onix Plus, por sua vez, continua sendo o sedã mais vendido do Brasil, com 2.136 emplacamentos e ocupando a 14ª posição geral. Enquanto isso, o Hyundai HB20S perdeu a liderança na categoria, ficando em segundo lugar com 1.958 unidades.

É interessante notar que o Jeep Renegade está bem à frente do Compass, com apenas 5 unidades de diferença entre eles. E a nova Fiat Toro, da linha 2026, começou a dar as caras, registrando 2.127 emplacamentos. Ah, e não podemos esquecer da Toyota Hilux, que se mantém como a mais vendida entre as picapes médias, com 1.804 unidades.

A lista dos carros mais vendidos até agora é um reflexo do que as pessoas têm buscado nas concessionárias. Se você está pensando em comprar um novo carro, essas informações podem ajudar a direcionar sua escolha. Além disso, é sempre bom ficar por dentro das novidades do mercado, que é bem dinâmico.

Então, dá só uma olhada nesse ranking dos carros mais vendidos até agora, conforme os dados da Fenabrave:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil até setembro:

PosiçãoModeloVendas
1Fiat Strada5.913
2Hyundai HB205.063
3Volkswagen Polo4.576
4Fiat Argo3.243
5Toyota Corolla Cross3.202
6Chevrolet Onix3.130
7Volkswagen Saveiro2.942
8Hyundai Creta2.789
9Volkswagen T-Cross2.632
10Volkswagen Tera2.608
11Chevrolet Tracker2.562
12Nissan Kicks2.298
13Fiat Fastback2.189
14Chevrolet Onix Plus2.136
15Fiat Toro2.127
16Hyundai HB20S1.958
17Volkswagen Nivus1.885
18Jeep Renegade1.847
19Jeep Compass1.842
20Honda HR-V1.828
21Renault Kwid1.820
22Toyota Hilux1.804
23Fiat Mobi1.795
24Caoa Chery Tiggo 71.604
25Chevrolet S101.216
26Ford Ranger1.170

Esses números mostram bem o que está bombando nas vendas. E é claro que sempre vale a pena acompanhar as novidades que surgem por aí.

