Os carros mais vendidos até setembro de 2025, segundo a Fipe
A Fiat Strada segue firme no topo das vendas no Brasil, até o dia 13 de setembro. Com a produção na fábrica de Betim, em Minas Gerais, ela emplacou nada menos que 5.913 unidades. Isso garantiu a liderança, deixando o Hyundai HB20 em segundo lugar com 5.063 vendas, de acordo com a Fenabrave.
Logo atrás, temos o Volkswagen Polo com 4.576 unidades vendidas, seguido do Fiat Argo, que registrou 3.243 emplacamentos. E, se você é fã de SUVs, o Toyota Corolla Cross está brilhando na categoria, com 3.202 veículos licenciados. O Hyundai Creta não fica muito atrás, com 2.789 unidades.
Agora, não podemos esquecer do Volkswagen T-Cross, que emplacou 3.202 unidades, mas já sente o baque da chegada do novo Volkswagen Tera, que aparece logo atrás no ranking com 2.608 emplacamentos. E para completar a lista dos SUVs mais vendidos, o Chevrolet Tracker mantém sua posição com 2.562 unidades.
O Chevrolet Onix Plus, por sua vez, continua sendo o sedã mais vendido do Brasil, com 2.136 emplacamentos e ocupando a 14ª posição geral. Enquanto isso, o Hyundai HB20S perdeu a liderança na categoria, ficando em segundo lugar com 1.958 unidades.
É interessante notar que o Jeep Renegade está bem à frente do Compass, com apenas 5 unidades de diferença entre eles. E a nova Fiat Toro, da linha 2026, começou a dar as caras, registrando 2.127 emplacamentos. Ah, e não podemos esquecer da Toyota Hilux, que se mantém como a mais vendida entre as picapes médias, com 1.804 unidades.
A lista dos carros mais vendidos até agora é um reflexo do que as pessoas têm buscado nas concessionárias. Se você está pensando em comprar um novo carro, essas informações podem ajudar a direcionar sua escolha. Além disso, é sempre bom ficar por dentro das novidades do mercado, que é bem dinâmico.
Então, dá só uma olhada nesse ranking dos carros mais vendidos até agora, conforme os dados da Fenabrave:
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil até setembro:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Fiat Strada
|5.913
|2
|Hyundai HB20
|5.063
|3
|Volkswagen Polo
|4.576
|4
|Fiat Argo
|3.243
|5
|Toyota Corolla Cross
|3.202
|6
|Chevrolet Onix
|3.130
|7
|Volkswagen Saveiro
|2.942
|8
|Hyundai Creta
|2.789
|9
|Volkswagen T-Cross
|2.632
|10
|Volkswagen Tera
|2.608
|11
|Chevrolet Tracker
|2.562
|12
|Nissan Kicks
|2.298
|13
|Fiat Fastback
|2.189
|14
|Chevrolet Onix Plus
|2.136
|15
|Fiat Toro
|2.127
|16
|Hyundai HB20S
|1.958
|17
|Volkswagen Nivus
|1.885
|18
|Jeep Renegade
|1.847
|19
|Jeep Compass
|1.842
|20
|Honda HR-V
|1.828
|21
|Renault Kwid
|1.820
|22
|Toyota Hilux
|1.804
|23
|Fiat Mobi
|1.795
|24
|Caoa Chery Tiggo 7
|1.604
|25
|Chevrolet S10
|1.216
|26
|Ford Ranger
|1.170
Esses números mostram bem o que está bombando nas vendas. E é claro que sempre vale a pena acompanhar as novidades que surgem por aí.