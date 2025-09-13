Carros mais vendidos até setembro de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada continua reinando absoluta entre os carros mais vendidos do Brasil, até 12 de setembro. Essa picape robusta, fabricada em Betim (MG), emplacou impressionantes 5.906 unidades. Para quem acompanha o mercado, isso é um baita feito, especialmente porque o Hyundai HB20, que já esteve no topo por um bom tempo, caiu para a segunda posição com 5.058 vendas.

Logo atrás, temos o Volkswagen Polo, que se destacou com 4.563 unidades vendidas. O Fiat Argo também não ficou para trás, somando 3.241 emplacamentos. Esses números mostram como esses modelos são populares, especialmente para quem precisa de um carro prático e que otimize o dia a dia.

Quando falamos de SUVs, a competição esquentou. O Toyota Corolla Cross se destacou, liderando a categoria com 3.191 unidades registradas. O Hyundai Creta aparece logo na sequência, com 2.784 emplacamentos, mostrando que a versatilidade e o conforto desses veículos realmente conquistaram os motoristas brasileiros.

Ainda no segmento dos SUVs, o Volkswagen T-Cross vendeu 2.624 unidades. Mas a chegada do novo Volkswagen Tera está causando burburinho, com ele logo atrás no ranking e apenas 24 carros atrás, totalizando 2.600 emplacamentos. E não podemos esquecer do Chevrolet Tracker, que se firmou na quinta posição com 2.551 vendas. Um SUV que, sem dúvidas, agrada quem busca espaço e conforto.

No campo dos sedãs, o Chevrolet Onix Plus mantém sua posição de destaque, com 2.133 unidades vendidas e ocupando a 14ª posição no ranking geral. O Hyundai HB20S, por sua vez, agora busca retomar a liderança, mas ainda está em segundo lugar no segmento, com 1.956 emplacamentos. É interessante como esses modelos são populares entre famílias e motoristas que priorizam a economia de combustível e o conforto nas viagens.

Outro dado curioso é a disputa entre o Jeep Renegade e o Compass. O Renegade está liderando entre os dois, com apenas 6 unidades à frente do Compass. A Fiat Toro, por sua vez, ganhou destaque na nova linha de 2026, registrando 2.123 emplacamentos. E não esquecendo das picapes médias, a Toyota Hilux ainda reina, com 1.802 unidades licenciadas — um verdadeiro clássico para quem gosta de força e resistência.

Falando em resistência e desempenho, quem já pegou estrada com algum desses carros sabe como um veículo que entrega potência e conforto faz toda a diferença na experiência ao volante. É isso que realmente importa para nós, apaixonados por carros… cada viagem é uma nova oportunidade de viver a paixão sobre rodas.