Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

Honda CG 160 2026: conheça detalhes e preços da líder de vendas
Crédito da imagem: Honda

Os números não mentem: até 9 de setembro, a Fenabrave — a entidade que reúne as montadoras — revelou que a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 14.616 unidades emplacadas, mostrando um crescimento de 9% em relação a agosto.

Logo na sequência, temos a Honda Biz, que também não ficou atrás com 7.452 vendas. E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que garantiu seu lugar no pódio com 6.655 unidades vendo um baita aumento de 19% nesse mês. Por último nesta sequência, a Honda NXR 160 Bros apareceu na quarta posição, com 5.930 motos emplacadas.

Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou com 2.799 vendas, uma conquista tão importante que é a primeira vez que um modelo fora da linha Honda entra no top 5. Aposta certeira, não acham? Para completar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, com 2.627 vendas, também mostrando uma alta de 7% em comparação ao mês anterior.

E as boas novas não param por aí! A Honda CB 300F se estabeleceu na sétima posição com 1.977 unidades, enquanto a Honda PCX 160 acompanhou na oitava com 1.619 motos vendidas. Não podemos nos esquecer da Yamaha Fazer 250, que ficou em nono lugar com 1.499 unidades, e para fechar o top 10, a Shineray XY 125 com 1.445 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 16014.616
Honda Biz7.452
Honda Pop 110i6.655
Honda NXR 160 Bros5.930
Sport 110i2.799
Yamaha YBR 1502.627
Honda CB 300F1.977
Honda PCX 1601.619
Yamaha Fazer 2501.499
10ºShineray XY 1251.445

Esses dados são um verdadeiro termômetro do que a galera anda buscando, mostrando que as motos Honda têm um apelo forte no Brasil. Afinal, com tanto trânsito nas cidades, uma moto pode ser a melhor solução para driblar o congestionamento, concorda?

