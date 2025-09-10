Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe

Os números não mentem: até 9 de setembro, a Fenabrave — a entidade que reúne as montadoras — revelou que a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 14.616 unidades emplacadas, mostrando um crescimento de 9% em relação a agosto.

Logo na sequência, temos a Honda Biz, que também não ficou atrás com 7.452 vendas. E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que garantiu seu lugar no pódio com 6.655 unidades vendo um baita aumento de 19% nesse mês. Por último nesta sequência, a Honda NXR 160 Bros apareceu na quarta posição, com 5.930 motos emplacadas.

Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou com 2.799 vendas, uma conquista tão importante que é a primeira vez que um modelo fora da linha Honda entra no top 5. Aposta certeira, não acham? Para completar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, com 2.627 vendas, também mostrando uma alta de 7% em comparação ao mês anterior.

E as boas novas não param por aí! A Honda CB 300F se estabeleceu na sétima posição com 1.977 unidades, enquanto a Honda PCX 160 acompanhou na oitava com 1.619 motos vendidas. Não podemos nos esquecer da Yamaha Fazer 250, que ficou em nono lugar com 1.499 unidades, e para fechar o top 10, a Shineray XY 125 com 1.445 emplacamentos.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 14.616 2º Honda Biz 7.452 3º Honda Pop 110i 6.655 4º Honda NXR 160 Bros 5.930 5º Sport 110i 2.799 6º Yamaha YBR 150 2.627 7º Honda CB 300F 1.977 8º Honda PCX 160 1.619 9º Yamaha Fazer 250 1.499 10º Shineray XY 125 1.445

Esses dados são um verdadeiro termômetro do que a galera anda buscando, mostrando que as motos Honda têm um apelo forte no Brasil. Afinal, com tanto trânsito nas cidades, uma moto pode ser a melhor solução para driblar o congestionamento, concorda?