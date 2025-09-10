Motos mais vendidas até setembro de 2025 segundo a Fipe
Os números não mentem: até 9 de setembro, a Fenabrave — a entidade que reúne as montadoras — revelou que a Honda CG 160 continua reinando como a moto mais vendida do Brasil. Foram impressionantes 14.616 unidades emplacadas, mostrando um crescimento de 9% em relação a agosto.
Logo na sequência, temos a Honda Biz, que também não ficou atrás com 7.452 vendas. E não podemos esquecer da Honda Pop 110i, que garantiu seu lugar no pódio com 6.655 unidades vendo um baita aumento de 19% nesse mês. Por último nesta sequência, a Honda NXR 160 Bros apareceu na quarta posição, com 5.930 motos emplacadas.
Em quinto lugar, a Sport 110i se destacou com 2.799 vendas, uma conquista tão importante que é a primeira vez que um modelo fora da linha Honda entra no top 5. Aposta certeira, não acham? Para completar o top 6, temos a Yamaha YBR 150, com 2.627 vendas, também mostrando uma alta de 7% em comparação ao mês anterior.
E as boas novas não param por aí! A Honda CB 300F se estabeleceu na sétima posição com 1.977 unidades, enquanto a Honda PCX 160 acompanhou na oitava com 1.619 motos vendidas. Não podemos nos esquecer da Yamaha Fazer 250, que ficou em nono lugar com 1.499 unidades, e para fechar o top 10, a Shineray XY 125 com 1.445 emplacamentos.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|14.616
|2º
|Honda Biz
|7.452
|3º
|Honda Pop 110i
|6.655
|4º
|Honda NXR 160 Bros
|5.930
|5º
|Sport 110i
|2.799
|6º
|Yamaha YBR 150
|2.627
|7º
|Honda CB 300F
|1.977
|8º
|Honda PCX 160
|1.619
|9º
|Yamaha Fazer 250
|1.499
|10º
|Shineray XY 125
|1.445
Esses dados são um verdadeiro termômetro do que a galera anda buscando, mostrando que as motos Honda têm um apelo forte no Brasil. Afinal, com tanto trânsito nas cidades, uma moto pode ser a melhor solução para driblar o congestionamento, concorda?