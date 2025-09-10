Maceió permite avanço em sinal vermelho à noite

Uma nova medida em Maceió promete mudar a forma como os motoristas lidam com os sinais vermelhos durante a madrugada. De acordo com uma portaria publicada no Diário Oficial, está autorizado o avanço nos sinais vermelhos entre 23h e 5h. A ideia é que essa mudança ajude a reduzir a exposição dos condutores a assaltos e situações perigosas nas ruas desertas da cidade. O que muita gente já faz por conta própria agora ganha uma formalização.

O DMTT, responsável pelo trânsito na capital, explica que, mesmo nesse horário, os motoristas devem parar antes da faixa de pedestres e ficar atentos ao que acontece ao redor. Pausar e observar é aquela dica básica, que pode evitar confusões com pedestres e outros veículos. Portanto, mesmo liberando essa manobra, o bom senso deve sempre prevalecer.

Uma parte interessante dessa nova regra é que a fiscalização eletrônica continuará presente. Ou seja, as câmeras vão gravar o movimento nos cruzamentos, mas as multas não serão aplicadas desde que os motoristas sigam as orientações. É quase uma maneira de regulamentar algo que já é feito, especialmente por taxistas e motoristas de aplicativo que circulam pela cidade à noite.

Por outro lado, alguns especialistas em trânsito são bem cautelosos com essa mudança. O engenheiro Antônio Monteiro, por exemplo, alerta para os riscos de acidentes. Ele menciona que já existem sinais intermitentes que servem para garantir a segurança dos pedestres, e liberar a passagem em sinal vermelho pode ser um convite para complicações, especialmente se houver motoristas no sentido oposto com sinal verde.

Essa questão levantou um debate quente na Câmara Municipal. Vereadores da oposição, como Allan Pierre (MDB), destacam que faltou um debate mais amplo sobre a situação, temendo que essa portaria possa gerar comportamentos ainda mais arriscados nas ruas. Já os parlamentares da base governista, como Thiago Prado (PP), defendem que, na prática, a medida reconhece uma realidade que muitos já vivem e pode até salvar vidas. Eles acreditam que os dados coletados pela fiscalização podem ajudar a aprimorar essas regras no futuro.

O DMTT está bem claro ao afirmar que a segurança viária ainda é a prioridade número um. Eles prometem analisar as informações coletadas para fazer ajustes, seja na duração dessa tolerância, seja na implementação de novas ações. E, acima de tudo, garantir que essa flexibilidade no avanço de sinais vermelhos seja algo responsável e seguro. Então, se você for pegar a estrada à noite, fique esperto e conduza com cuidado!