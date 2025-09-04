Disney indeniza R$ 54 milhões por erro em vídeos infantis no YouTube

A Disney acaba de enfrentar uma situação complicada e, para resolver, aceitou pagar US$ 10 milhões, que equivale a R$ 54 milhões. A polêmica surgiu devido à coleta inadequada de dados de crianças em vídeos do YouTube. A Comissão Federal de Comércio (FTC) dos Estados Unidos alegou que a Disney não classificou corretamente cerca de 300 vídeos como “Feitos para Crianças”.

O problema é que, sem essa etiquetagem, as informações pessoais dos pequenos estavam sendo utilizadas em anúncios publicitários, o que é totalmente proibido pela lei americana. A legislação, conhecida como COPPA, exige que a coleta de dados de menores de 13 anos só aconteça com a autorização explícita dos responsáveis.

Conteúdos afetados

Entre os vídeos que levantaram essa questão, estavam trechos de animações bastante queridas, como Frozen, Toy Story, Os Incríveis e Viva. Sem a classificação correta, essas produções deixaram as crianças vulneráveis a práticas anticonstitucionais em termos de privacidade.

A ausência do rótulo adequado gerou uma violação direta das regras de proteção à privacidade das crianças, o que não é algo visto com bons olhos pelas autoridades.

Declaração da FTC

Andrew Ferguson, presidente da FTC, não poupou palavras ao comentar o caso. Ele afirmou que a penalidade serve para "punir a quebra de confiança dos pais" e destaca a importância da responsabilidade das empresas ao produzir conteúdo para o público infantil. Além disso, ele mencionou que a iniciativa deve incentivar o desenvolvimento de tecnologias de verificação de idade e um programa rigoroso para a revisão de vídeos.

Resposta da Disney

Desde 2019, o YouTube exige que os criadores identifiquem se o conteúdo é direcionado ou não para crianças. A Disney se comprometeu a revisar suas práticas digitais para garantir que cumpra todas as normas estabelecidas. Em um comunicado à CBS News, a empresa ressaltou sua longa tradição de cumprir com rigor as leis de privacidade infantil e afirmou que continuará investindo em ferramentas necessárias para manter essa liderança.

Essa situação nos lembra da importância de estar sempre atento às normas sobre a presença digital das crianças, especialmente em um mundo onde vídeos e plataformas interativas fazem parte do cotidiano. A responsabilidade também é de todos nós, enquanto consumidores, para garantir que as futuras gerações cresçam em um ambiente seguro online.