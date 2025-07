Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começou julho em alta, dominando o mercado de motos no Brasil com incríveis 7.755 unidades vendidas, segundo os números da Fenabrave. Não é à toa que ela é tão popular! Em segundo lugar, a queridinha Honda Biz também fez bonito, alcançando 4.457 emplacamentos. E logo atrás, a Honda Pop 110i manteve um bom ritmo com 3.838 unidades vendidas.

Na quarta posição, a Honda NXR 160 Bros se destacou com 3.830 motos comercializadas. É uma ótima opção para quem busca um equilíbrio entre desempenho e conforto nas estradas. Mais uma de peso na lista é a Sport 110i da Mottu, que foi se estabelecendo no mercado e chegou a 1.579 unidades vendidas. Para fechar o top 6, a Yamaha YBR 150 teve 1.199 emplacamentos — um modelo robusto que agrada com sua economia de combustível.

Se você já andou pela cidade, sabe como é essencial ter uma moto ágil e confiável. A Honda CB 300F ficou em sétimo lugar com 1.027 unidades vendidas, seguida pela Honda PCX 160 em oitavo, que garantiu 863 emplacamentos. A nona posição é da Honda Sahara 300, com 828 motos vendidas. E para completar o ranking das dez mais, a Yamaha XTZ 250 registrou 746 unidades.

Dá para perceber que o mercado de motos está bem aquecido, não é mesmo?

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 7.755 2º Honda Biz 4.457 3º Honda Pop 110i 3.838 4º Honda NXR 160 Bros 3.830 5º Sport 110i 1.579 6º Yamaha YBR 150 1.199 7º Honda CB 300F 1.027 8º Honda PCX 160 863 9º Honda Sahara 300 828 10º Yamaha XTZ 250 746

Esses dados mostram bem o que está bombando nas ruas. Se você é apaixonado por motos, não tem como deixar passar essas informações!