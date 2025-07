Carros mais vendidos até 4 de julho de 2025, segundo Fipe

A Fiat Strada começou julho bombando, sendo o carro mais vendido do Brasil. Foram 2.144 unidades emplacadas, o que deixa os concorrentes para trás. O Volkswagen Polo, que terminou junho na frente, desceu para a segunda posição, com 1.603 unidades — uma diferença de 541 carros. Essa disputa acirrada entre a Strada e o Polo faz a gente pensar sobre como a utilitária tem se mostrado uma opção forte para quem curte praticidade.

No mundo dos SUVs, o Hyundai Creta se destacou logo no início do mês, ocupando o topo com 1.036 unidades vendidas. O Volkswagen T-Cross vem logo atrás, com 1.354 emplacamentos. E não podemos esquecer do Chevrolet Onix, que apesar de não ser um SUV, fez bonito ao ficar em quarto no ranking geral, com 1.381 unidades comercializadas. Pode não ser uma novidade pra muitos, mas quem dirige em cidade sabe como o Onix é ágil e prático em manobras estreitas.

O Fiat Argo também deu um bom ar da graça, fechando em sexta posição com 1.274 unidades, enquanto o Toyota Corolla Cross, que lançou recentemente uma versão XR para o público PcD, emplacou 1.182 unidades, garantindo a sétima posição. É incrível como a Toyota sempre traz algo novo, não é?

E se você curte picapes, a Toyota Hilux continua mandando ver na liderança do segmento, com 1.123 unidades vendidas. Não é à toa que ela é tão apreciada pelos amantes de off-road. A Volkswagen Saveiro e o Chevrolet Tracker completam a lista dos dez mais vendidos, alcançando marcas de 1.048 e 1.000 unidades, respectivamente. Quem já teve a chance de dirigir uma Saveiro sabe como ela é versátil, ótima tanto para o dia a dia quanto para as aventuras nos fins de semana.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————————|——–|

| 1 | Fiat Strada | 2.144 |

| 2 | Volkswagen Polo | 1.603 |

| 3 | Hyundai Creta | 1.549 |

| 4 | Chevrolet Onix | 1.381 |

| 5 | Volkswagen T-Cross | 1.354 |

| 6 | Fiat Argo | 1.274 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 1.182 |

| 8 | Toyota Hilux | 1.123 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 1.048 |

| 10 | Chevrolet Tracker | 1.000 |

Nesse ranking, a competição esquentou e, com certeza, a paixão dos brasileiros por carros só aumenta com tantas opções no mercado. Entre picapes, SUVs e hatchbacks, o que não falta é escolha para quem adora pegar a estrada ou enfrentar o trânsito da cidade.