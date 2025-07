Fiat Argo Trekking CVT agora disponível para PcD com desconto de R$ 24 mil

O Fiat Argo Trekking com câmbio CVT se destaca com uma promoção bacana para o público PcD em julho. Com isenção proporcional de ICMS e total de IPI, essa versão é uma mão na roda para quem pode aproveitar. O modelo 2026 chegou com algumas mudanças sutis, mas que fazem toda a diferença em design e tecnologia, ideal para continuar competitivo no segmento.

Nas concessionárias Fiat espalhadas pelo Brasil, você consegue todas as informações sobre os documentos necessários e as opções de financiamento para quem tem direito à compra com isenções. Fique de olho, pois as condições são realmente vantajosas!

O preço original do Argo Trekking 1.3 CVT é de R$ 107.900, mas se você é elegível, pode levar por apenas R$ 83.971,99. Isso significa uma economia impressionante de quase R$ 24 mil! Se você já esteve em um carro que permitiu essas vantagens, sabe como isso pode fazer a diferença no seu bolso.

Equipado com a central multimídia Uconnect de 7” com tela sensível ao toque, esse hatch é super moderno. É compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além de ter Bluetooth e entradas USB à vontade. E quem não gosta de um ar-condicionado com filtro antipólen para garantir um ambiente agradável, não é mesmo?

Além disso, o Argo Trekking vem com recursos práticos, como alças de apoio e uma segunda porta USB. Quem costuma pegar estrada sabe como esses detalhes podem trazer conforto nas viagens.

Visualmente, o modelo traz um design certamente atraente, com adesivos exclusivos e faixas laterais que dão aquele charme. Os faróis Full LED e a câmera de ré são um toque a mais para facilitar sua vida no trânsito. Para quem tem crianças, o suporte para cadeirinha com sistema Isofix traz ainda mais segurança.

E o que dizer das rodas de liga leve de 15”? Elas não só embelezam o carro, mas também garantem um desempenho bem equilibrado. E, com a direção elétrica progressiva, quem já pegou trânsito sabe o quão valioso isso pode ser em um dia cansativo.

Se você quer um hatch que une modernidade, conforto e economia, o Argo Trekking CVT está se apresentando como uma opção bem completa. E com essa oportunidade, é hora de considerar essa escolha com muito entusiasmo.