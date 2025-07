Motos mais vendidas até julho de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 começou julho com tudo, dominando o ranking das motos mais vendidas do Brasil. Foram impressionantes 17.982 unidades emplacadas, um crescimento de 14% em relação ao mês anterior. Se você é fã de motos, sabe que a CG 160 é sinônimo de resistência e popularidade.

Em segundo lugar, temos a clássica Honda Biz, com 10.183 unidades vendidas e um aumento de 11%. Essa beleza é ideal para quem precisa de praticidade no dia a dia. E na terceira posição, a Honda Pop 110i se destacou, com 8.613 unidades comercializadas e um crescimento de 9%. Para a galera que roda na cidade, a Pop é uma verdadeira aliada.

Fechando o Top 4, a Honda NXR 160 Bros vendeu 8.596 motos, surpreendendo com um salto de 26% nas vendas em comparação com junho. Essa é a opção perfeita para quem busca um pouco mais de aventura nas ruas e estradas.

Não podemos esquecer da Sport 110i, da Mottu, que também ganhou seu espaço. Com 3.919 unidades emplacadas, está mostrando que veio para competir! E a Yamaha YBR 150 encerra o ranking das seis mais vendidas, com 2.711 motos emplacadas. É impressionante como as motos estão conquistando espaço no coração dos brasileiros.

Enquanto isso, a Honda CB 300F garantiu a sétima posição com 2.418 unidades, seguida pela Honda PCX 160, que fez 1.984 emplacamentos. Para quem ama um rolê mais tranquilo, a PCX é uma escolha acertada. A Honda Sahara 300 também se destacou, com 1.755 vendas, enquanto a Honda XRE 190 fechou o Top 10 com 1.692 unidades.

Vamos dar uma olhada no ranking de julho?

Ranking das motos mais vendidas em julho:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 17.982 2º Honda Biz 10.183 3º Honda Pop 110i 8.613 4º Honda NXR 160 Bros 8.596 5º Sport 110i 3.919 6º Yamaha YBR 150 2.711 7º Honda CB 300F 2.418 8º Honda PCX 160 1.984 9º Honda Sahara 300 1.755 10º Honda XRE 190 1.692

Essa lista é um verdadeiro reflexo da paixão dos brasileiros por motos, com a gama Honda dominando a cena.