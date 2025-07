Carros mais vendidos até 12 de julho de 2025: creta em primeiro

Próximo da primeira quinzena de julho, a Fiat Strada continua reinando soberana no mercado, com 4.494 unidades vendidas. É uma pequena queda de 0,2% em relação a junho, mas isso não tira o brilho do modelo. O que realmente chamou a atenção foi o Hyundai Creta, que deu um verdadeiro show entre os SUVs, alcançando 3.577 unidades emplacadas, um aumento impressionante de 42% nas vendas comparado ao mês anterior.

Logo atrás, o Volkswagen T-Cross aparece, vendendo 3.351 unidades. Por outro lado, o Volkswagen Polo, que tinha feito bonito no mês passado, perdeu um pouco o fôlego, caindo para a quarta posição com 3.239 unidades emplacadas. Aqui vale a pena ressaltar: quem estiver em busca da melhor experiência ao volante sabe como um modelo bem equilibrado pode fazer a diferença.

O Chevrolet Onix também teve um desempenho sólido, marcando 3.137 vendas e garantindo o quinto lugar no ranking. O Toyota Corolla Cross, que recentemente ganhou uma versão XR voltada para o público PcD, emplacou 2.425 unidades, garantindo a sétima posição. E a Volkswagen Saveiro logo depois, com 2.411 unidades soldadas, mostrando que as picapes continuam com força total.

Não podemos esquecer do Hyundai HB20, que somou 2.275 unidades e está sempre presente na lista dos preferidos. O Fiat Argo vem logo na sequência, ocupando a nona colocação com 2.273 unidades. Entre as picapes médias, a Toyota Hilux mantém sua liderança com 2.268 unidades vendidas, demonstrando que o público adora um carro robusto e confiável.

Se você curte sedãs, o Volkswagen Virtus desponta na frente com 1.331 unidades vendidas, superando o Toyota Corolla, que totalizou 1.288 emplacamentos. O novato Volkswagen Tera também começou a aparecer no ranking, com 1.054 unidades registradas. A novidade é sempre interessante e pode trazer boas surpresas para quem gosta de experimentar novos modelos.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|——————————–|——–|

| 1 | Fiat Strada | 4.494 |

| 2 | Hyundai Creta | 3.577 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 3.351 |

| 4 | Volkswagen Polo | 3.239 |

| 5 | Chevrolet Onix | 3.137 |

| 6 | Toyota Corolla Cross | 2.425 |

| 7 | Volkswagen Saveiro | 2.411 |

| 8 | Hyundai HB20 | 2.275 |

| 9 | Fiat Argo | 2.273 |

| 10 | Toyota Hilux | 2.268 |

| 11 | Volkswagen Nivus | 1.957 |

| 12 | Fiat Fastback | 1.919 |

| 13 | Nissan Kicks | 1.915 |

| 14 | Chevrolet Tracker | 1.910 |

| 15 | Honda HR-V | 1.714 |

| 16 | Fiat Pulse | 1.698 |

| 17 | Jeep Compass | 1.643 |

| 18 | Fiat Toro | 1.603 |

| 19 | Fiat Mobi | 1.553 |

| 20 | Ford Ranger | 1.410 |

| 21 | Volkswagen Virtus | 1.331 |

| 22 | Toyota Corolla | 1.288 |

| 23 | Jeep Renegade | 1.226 |

| 24 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.196 |

| 25 | Volkswagen Tera | 1.054 |

| 26 | Chevrolet S10 | 1.035 |

Essa lista dos 26 carros mais vendidos no Brasil, feita pela Fipe Carros com dados da Fenabrave, mostra a preferência dos brasileiros e como o mercado automotivo se movimenta. É sempre interessante observar essas mudanças e tendências, afinal, dirigir é uma paixão que une muitos de nós.