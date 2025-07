6 perguntas e respostas sobre o novo logo da U

A Universidade de Utah apresentou recentemente seu novo logotipo institucional, que conta com dois “U’s” interligados em vermelho, acompanhado da identificação “The University of Utah”. Essa mudança visa unir as áreas de saúde, acadêmica e esportes da universidade sob uma imagem coesa, reforçando sua reputação nacional e apoiando o plano estratégico Impact 2030 da instituição.

O novo logotipo foi pensado para ser familiar aos estudantes e à comunidade, pois mantém elementos do logo principal do atletismo, introduzido em 2015. Segundo Andrea Thomas, chefe de experiência da universidade, essa atualização faz parte do objetivo de posicionar a Universidade de Utah entre as dez melhores universidades públicas do país.

Desde 1907, quando foi construído o famoso “Block U” na colina da universidade, essa letra já é um símbolo forte em Utah. Uma pesquisa realizada em 2023 revelou que 96% dos habitantes do estado conhecem a universidade e 91% a consideram bem reputada. No entanto, fora do estado, o “Block U” enfrenta a concorrência de outras instituições, como a Universidade de Miami, por exemplo. Assim, a nova logo interligada representa uma estratégia para destacar a universidade como referência em impacto, saúde e educação.

O logotipo interligado será utilizado para promover a universidade em suas comunicações externas, especialmente para públicos fora de Utah. Enquanto isso, o “Block U” com a hélice continuará sendo utilizado por U of U Health e para departamentos acadêmicos em comunicações internas.

Além do novo logotipo, a universidade anunciou que não haverá mudanças nos logotipos secundários usados por faculdades e departamentos. Esses logotipos, que incluem o “Block U” e o nome do departamento, permanecem os mesmos.

A partir de 1º de julho, as plataformas digitais da universidade, como websites e sinalizações digitais, começarão a ser atualizadas. As placas físicas existentes serão modernizadas conforme necessário, evitando custos adicionais. Dessa forma, a transição para o novo logotipo será gradual e econômica.

Em abril, a universidade já havia introduzido um guia de marca expandido, com novos recursos de comunicação, diretrizes de posicionamento e contação de histórias. Junto com o logotipo, foi acrescentada uma nova cor principal, chamada Zion Cinder Cone, à paleta de cores da universidade, que já incluía vermelho, preto e branco. Seis novas cores secundárias, incluindo Salt Flat Grey e Granite Peak, também foram adicionadas, assim como uma nova fonte, Kepler STD.

Essas atualizações estão alinhadas com o plano estratégico 2030 da Universidade de Utah, que busca expandir sua reputação nacional e integrar as diversas áreas da instituição, como pesquisa, saúde, acadêmica e esportes. À medida que a universidade celebra seu 175º aniversário, essas mudanças visam honrar seu passado enquanto se projeta para um futuro ainda mais promissor.