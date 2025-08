Carros mais vendidos até 4 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Hyundai HB20 já começou agosto pegando carona na liderança, se destacando como o carro mais vendido do Brasil, conforme os dados mais recentes da Fenabrave. Só até o dia 4, foram emplacadas 2.378 unidades desse modelo que é bastante querido. Logo atrás vem o Volkswagen Polo, campeão de julho, que aparece na segunda posição com 869 unidades — apenas duas a mais que a Fiat Strada, que fechou o mês com 867 emplacamentos.

Em seguida, temos o Fiat Argo na quarta posição, com 824 unidades vendidas. E se você estava de olho nos SUVs, o Hyundai Creta continua firme como o mais vendido até agora em agosto, somando 801 emplacamentos. Outro modelo que deu um bom show foi o Renault Kwid, que superou o Fiat Mobi, registrando 789 unidades comercializadas nos primeiros dias do mês.

Agora, falando da briga entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross se posiciona bem, ocupando a segunda colocação com 733 unidades, seguido pelo Volkswagen T-Cross, que teve 528 vendas. E quem também está entre os dez primeiros é a picape Volkswagen Saveiro e o SUV Nissan Kicks, mostrando a diversidade que o mercado brasileiro oferece.

E aí, curioso para saber quais são os carros que dominaram as vendas em julho? Confira o ranking:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————|——–|

| 1 | Hyundai HB20 | 2.378 |

| 2 | Volkswagen Polo | 869 |

| 3 | Fiat Strada | 867 |

| 4 | Fiat Argo | 824 |

| 5 | Hyundai Creta | 801 |

| 6 | Renault Kwid | 789 |

| 7 | Toyota Corolla Cross | 733 |

| 8 | Volkswagen T-Cross | 528 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 515 |

| 10 | Nissan Kicks | 482 |

| 11 | Fiat Mobi | 477 |

| 12 | Fiat Fastback | 452 |

| 13 | Volkswagen Nivus | 416 |

| 14 | Fiat Pulse | 388 |

| 15 | Chevrolet Tracker | 361 |

| 16 | Honda HR-V | 343 |

| 17 | Toyota Hilux | 342 |

| 18 | Chevrolet Onix | 300 |

| 19 | Volkswagen Virtus | 298 |

| 20 | Jeep Compass | 296 |

| 21 | Volkswagen Tera | 285 |

| 22 | Fiat Toro | 283 |

| 23 | Caoa Chery Tiggo 7 | 268 |

| 24 | Toyota Corolla | 252 |

| 25 | Ford Ranger | 187 |

| 26 | Chevrolet S10 | 154 |

Um panorama interessante, não é? As vendas refletem o que os motoristas realmente estão buscando, seja pela economia, conforto ou performance. É nesse clima que o mercado automotivo brasileiro vai se desenrolando mês a mês, sempre com novidades e mudanças que fazem a gente ficar de olho.