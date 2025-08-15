Carros mais vendidos até 14 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O mercado automotivo brasileiro está sempre cheio de notícias quentes, não é? Vamos dar uma olhada nos carros que estão bombando atualmente. O Volkswagen Polo continua firme e forte na liderança, com 5.451 unidades vendidas neste mês. É aquele carro que agrada pela eficiência e pelo espaço, perfeito para quem curte uma boa dirigibilidade na cidade e na estrada.

Logo atrás, temos a Fiat Strada, que também não fica pra trás, com 5.114 emplacamentos. Esse modelo é perfeito se você precisa de um veículo que enfrente o dia a dia urbano e ainda consiga carregar aquele material para a obra ou uma mudança rápida. Na terceira posição, o Hyundai HB20 vendeu 4.628 unidades, caindo numa disputa acirrada com o Fiat Argo, que também se destacou com 4.340 vendas, ideal para quem busca um hatch compacto e descolado.

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross é o novo queridinho, liderando as vendas com 3.587 unidades. Ele se destaca pelo conforto e tecnologias, perfeito para quem dirige em família ou mesmo para um rolê com os amigos. Logo abaixo, o Volkswagen T-Cross e o Hyundai Creta também mostram sua força, com 3.230 e 3.012 unidades vendidas, respectivamente.

Agora, se você está de olho nos novos lançamentos, não pode esquecer do Fiat Fastback, que sai na frente entre os SUVs na quarta posição, somando 2.330 unidades. E o Fiat Pulse, com 2.190 emplacamentos, é uma ótima opção para quem aprecia um design moderno e um motor esperto, ideal para o trânsito dos grandes centros. O Nissan Kicks também não deixa de marcar presença, ocupando a 6ª posição com 2.173 unidades.

Falando em hatches compactos, o Fiat Mobi está se destacando com 2.716 vendas, liderando contra o seu concorrente, o Renault Kwid, que ficou com 1.855 unidades. E para quem considera o novo Volkswagen Tera, chegou a 1.896 unidades, ocupando a 16ª posição no ranking geral, e trazendo uma proposta interessante para quem busca versatilidade.

É sempre interessante ficar de olho nas tendências do mercado, não só pelas vendas, mas também para entender o que está na mente dos consumidores. Afinal, cada carro tem sua história, sua personalidade e, claro, seu espaço nas nossas vidas!