Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

O mercado de motocicletas no Brasil continua aquecido, e os números até o final de agosto mostram que a paixão sobre duas rodas não dá sinais de esfriamento. A Honda CG 160 se mantém firme na liderança, emplacando impressionantes 41.313 unidades apenas no mês. Apesar de uma leve queda de 5% em comparação a julho, não podemos negar que ela continua sob os holofotes.

Em segundo lugar, a versátil Honda Biz fecha agosto com 20.364 motos vendidas, acumulando já 173.413 vendas no ano. É um verdadeiro sucesso, né? A Honda Pop 110i aparece na sequência, com 17.069 emplacamentos, e logo atrás vem a Honda NXR 160 Bros, que comercializou 16.257 unidades, quase ultrapassando a Pop 110i. Se você já teve uma experiência com essas motos, sabe como elas são práticas para o dia a dia, especialmente em cidades com trânsito intenso.

Agora, se você curte um pouco mais de velocidade ou esportividade, a Mottu Sport 110i também se destacou ao vender 9.299 unidades, apresentando uma alta de 7% em relação ao mês anterior. Quem já pilotou uma Yamaha YBR 150 entende como é gostoso esse empurrãozinho que ela dá nas ultrapassagens. Foram 7.684 motos desse modelo no mesmo período.

No ranking das vendas, a popular Honda CB 300F contou com 5.614 emplacamentos e a Honda PCX 160 fechou o mês com 4.456 unidades. É sempre bom lembrar que essa última é uma excelente opção para quem precisa de conforto e eficiência no dia a dia.

A Yamaha Fazer 250, nosso queridinho entre os fãs de motos esportivas, aparece na nona posição, com 4.197 unidades vendidas. Não dá pra esquecer da Shineray XY 125, que chega ao décimo lugar com 3.905 emplacamentos e um crescimento de 1% em comparação com os números de julho.

Vamos dar uma olhada no ranking das motos mais vendidas em agosto:

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————|———|

| 1º | Honda CG 160 | 41.313 |

| 2º | Honda Biz | 20.364 |

| 3º | Honda Pop 110i | 17.069 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 16.257 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 9.299 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 7.684 |

| 7º | Honda CB 300F | 5.614 |

| 8º | Honda PCX 160 | 4.456 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 4.197 |

| 10º | Shineray XY 125 | 3.905 |

Esses números mostram não apenas a força da Honda, mas também como a Yamaha e a Shineray estão se mantendo competitivas no mercado. Parar e pensar sobre as preferências dos motociclistas por aqui é interessante. Se você tem alguma dessas belezinhas, provavelmente já teve histórias incríveis e aventuras por conta delas!