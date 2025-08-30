Carros mais vendidos até 29 de agosto de 2025, segundo Fipe

Com agosto quase no fim e apenas um sábado para fechar o mês, as concessionárias já sentem o clima de balanço. É uma época de olho nas vendas, e dá para perceber a movimentação nas lojas. A gente que ama carros sabe que é hora de olhar quais estão fazendo sucesso!

De acordo com os dados da Fenabrave até o dia 29 de agosto, o Volkswagen Polo se destaca como o campeão absoluto, com impressionantes 12.871 unidades emplacadas. Logo atrás, a Fiat Strada aparece firmemente na segunda posição, com 11.794 vendas, uma diferença de menos de mil carros. Na terceira posição, temos o Fiat Argo, com 9.970 unidades negociadas — é uma briga boa entre os populares.

No segmento dos SUVs, as coisas esquentaram ainda mais. O Toyota Corolla Cross tomou a dianteira, vendendo 7.656 unidades, sendo apenas sete a mais do que o Volkswagen T-Cross que, por pouco, não conseguiu ultrapassá-lo, com 7.649. E não podemos esquecer do Hyundai Creta, que ficou com a terceira posição, com 6.603 vendas.

Outro destaque entre os SUVs é o Fiat Fastback, que registrou 5.014 unidades vendidas, ocupando a quarta colocação. Não podemos esquecer do Chevrolet Tracker, que também fez bonito com 4.922 emplacamentos e o Nissan Kicks na sequência, com 4.710. Esses números mostram como a concorrência está acirrada nesse segmento.

Falando do HB20, que começou agosto na liderança, ele perdeu um pouco de fôlego e caiu para a sexta posição, com 7.470 unidades. O Fiat Mobi não deixou por menos e está em sétimo lugar, vendendo 7.030 unidades, enquanto o Renault Kwid, por sua vez, ficou em 12º, com 4.988.

E se você é fã do Fiat Pulse, ele está na 18ª posição com 4.264 emplacamentos. O Volkswagen Tera, por sua vez, registrou 4.109 unidades, segurando a 19ª posição. Nos sedãs, o Chevrolet Onix Plus continua reinando, com 4.614 unidades vendidas, seguido pelo Volkswagen Virtus, que vendeu 3.631. Quem curte picapes pode ficar tranquilo: a Toyota Hilux se mantém firme como líder no seu segmento, com 3.552 unidades.

Agora, vamos dar uma olhadinha nos números do ranking dos carros mais vendidos em agosto de 2025:

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————–|———|

| 1 | Volkswagen Polo | 12.871 |

| 2 | Fiat Strada | 11.794 |

| 3 | Fiat Argo | 9.970 |

| 4 | Toyota Corolla Cross | 7.656 |

| 5 | Volkswagen T-Cross | 7.649 |

| 6 | Hyundai HB20 | 7.470 |

| 7 | Fiat Mobi | 7.030 |

| 8 | Hyundai Creta | 6.603 |

| 9 | Chevrolet Onix | 5.784 |

| 10 | Volkswagen Saveiro | 5.342 |

| 11 | Fiat Fastback | 5.014 |

| 12 | Renault Kwid | 4.988 |

| 13 | Chevrolet Tracker | 4.922 |

| 14 | Nissan Kicks | 4.710 |

| 15 | Chevrolet Onix Plus | 4.614 |

| 16 | Jeep Compass | 4.592 |

| 17 | Volkswagen Nivus | 4.529 |

| 18 | Fiat Pulse | 4.264 |

| 19 | Volkswagen Tera | 4.109 |

| 20 | Honda HR-V | 3.990 |

| 21 | Volkswagen Virtus | 3.631 |

| 22 | Toyota Hilux | 3.552 |

| 23 | Caoa Chery Tiggo 7 | 3.516 |

| 24 | Fiat Toro | 3.152 |

| 25 | Ford Ranger | 2.622 |

Esses números mostram como o mercado automotivo brasileiro está sempre em movimento, com montadoras investindo em novos modelos e trazendo inovações para agradar a gente que não vive sem carro.