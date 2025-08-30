Mundo Automotivo

Honda apresenta XRE 190 2026 no Brasil com versões Adventure e Standard

A Honda acaba de revelar a nova XRE 190 2026, uma novidade que promete agitar o mercado de motos. A apresentação aconteceu na última sexta-feira, 29 de agosto, e a boa notícia é que você pode conferir as novas versões nas concessionárias a partir de meados de setembro. A linha vem dividida entre as versões Standard e Adventure, com preços sugeridos de R$ 23.580 e R$ 24.110, respectivamente.

Uma das mudanças mais comentadas é a nova cor cinza metálico, uma opção que substitui o tradicional azul e vai estar presente na versão Standard. Já a Adventure mantém o cinza metálico, oferecendo uma identidade visual moderna e sofisticada. Para quem ama um visual diferenciado, a versão também segue com a opção do vermelho perolizado.

Visual e Design

O design da XRE 190 continua bonito e robusto, bem na linha da famosa Sahara. O tanque metálico é envolto por carenagens plásticas que dão um toque arrojado, enquanto a iluminação full-LED traz não só charme, mas também maior visibilidade. O painel digital blackout é um verdadeiro achado, com informações úteis como indicador de marcha, autonomia e consumo médio. E detalhe: tem entrada USB-C pertinho do painel, ideal para quem não vive sem o celular por perto.

Performance

Abaixo do tanque, a XRE 190 mantém seu motor monocilíndrico flex de 184,4 cm³ com a tecnologia FlexOne. Isso se traduz em um desempenho sólido: ela entrega 16 cv com etanol e 15,9 cv com gasolina, além de um torque de 1,66 kgfm. O câmbio de cinco marchas facilita as trocas, e a suspensão dianteira de tubos de 33 mm garante estabilidade nas mais variadas situações, desde viagens longas até aquele rolê no trânsito urbano.

Equipamentos e Conforto

E não para por aí, essa trail vem com rodas raiadas de 19” na frente e 17” atrás, calçadas com pneus Pirelli MT60, perfeitos para encarar tanto o asfalto quanto a terra. Os freios são a disco nas duas rodas, com ABS na dianteira, que é uma mão na roda na hora de parar com segurança. O assento tem dois níveis, o que deixa a posição de pilotagem bem confortável para o dia a dia e viagens mais longas — quem já rodou algumas horas sabe como esse detalhe faz diferença.

Histórico e Aceitação

Essa novidade chega depois de uma reformulação importante em 2025, quando a XRE 190 ganhou um novo visual, painel atualizado, alterações no escapamento e melhorias na suspensão. Tudo isso ajudou a consolidar ainda mais o modelo no mercado. De agosto de 2024 a julho de 2025, a Honda produziu cerca de 40 mil unidades, um recorde desde o lançamento em 2016. A XRE 190 se mantém firme entre as motos mais vendidas do Brasil, mostrando que tem um público fiel e entusiasmado.

Ouvindo as histórias de quem pilotou essa máquina, fica claro que a XRE 190 2026 vem para conquistar os apaixonados por duas rodas, não só pela performance, mas pelo estilo e conforto.

