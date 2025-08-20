Motos mais vendidas até agosto de 2025, segundo a Fipe

À medida que agosto avança, o mercado de motos no Brasil continua fervendo. As vendas estão a todo vapor, e, se você é apaixonado por duas rodas, vai gostar de saber quem está dominando as listas. A Honda CG 160 segue firme e forte, sendo a mais vendida do país. Só neste mês, foram emplacadas mais de 24 mil unidades, somando mais de 290 mil motos só neste ano! É impressionante, não é?

Logo atrás dela, temos a Honda Biz, que também está fazendo bonito, com cerca de 12.900 unidades vendidas em agosto. Quem conhece a Biz sabe que ela é uma verdadeira companheira para o dia a dia, ideal para o trânsito das cidades.

A NXR 160 Bros não fica muito atrás, registrando mais de 9.700 emplacamentos. Ela é uma excelente opção para quem gosta de aventuras em terrenos diferentes, não é mesmo? E olha que a Pop 110i, que está logo após, chegou perto com quase 9.700 vendas.

Fechando o nosso top 5, a Mottu Sport 110i arrasou com 5.918 unidades vendidas em agosto, representando um crescimento legal em relação ao mês passado. Se você procura uma moto acessível e que dá conta do recado, a Mottu é uma boa pedida.

Agora vamos dar uma olhada em mais algumas motos que têm se destacado. A Yamaha YBR 150 manteve a força com 4.786 motos vendidas, enquanto a Honda CB 300F emplacou 3.452 unidades. Para aquela galera que curte scooters, a Honda PCX 160 também fez bonito, com 2.628 modelos emplacados.

Se analisarmos as vendas desde janeiro até agora, a Honda continua reinando com mais de 824 mil unidades vendidas. A Yamaha aparece na sequência, com aproximadamente 174 mil motos, e a Shineray também tem seu espaço, com 70 mil emplacamentos.

### Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|————————–|———-|

| 1º | Honda CG 160 | 24.539 |

| 2º | Honda Biz | 12.900 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 9.751 |

| 4º | Honda Pop 110i | 9.692 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 5.918 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 4.786 |

| 7º | Honda CB 300F | 3.452 |

| 8º | Honda PCX 160 | 2.628 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 2.519 |

| 10º | Shineray XY 125 | 2.446 |

Esses números mostram que o mercado de motos está mais conectado do que nunca com as necessidades dos brasileiros. Se você está pensando em comprar uma moto ou apenas curioso sobre o que está rolando por aí, essas informações são um ótimo ponto de partida.