Carros mais vendidos até 19 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O mercado automotivo brasileiro segue em plena ebulição. E, se você é apaixonado por carros, vai adorar saber quem está mandando ver nas vendas até agora. O Volkswagen Polo continua firme na liderança, emplacando incríveis 7.497 unidades até o dia 19 de agosto. Imagina um Polo na sua garagem — ótimo desempenho e um design que agrada!

Logo atrás, temos a Fiat Strada, vendendo 6.710 unidades. Esse já está se consagrando como um dos campeões de venda entre as picapes. O Fiat Argo não fica atrás, com 5.494 emplacamentos, mostrando que a Fiat realmente está numa fase boa. Em contrapartida, o Hyundai HB20 perdeu um pouco de força e caiu para a quarta posição, com 5.192 carros vendidos. Quem mais sentiu falta do HB20 no topo?

Agora, para quem curte SUVs, o Toyota Corolla Cross é a estrela do mês de agosto, com 4.532 unidades vendidas. Esse carro é a escolha perfeita para quem busca conforto e espaço, especialmente em viagens longas. E o Volkswagen T-Cross vem logo em seguida, com 4.179 emplacamentos, fazendo sua parte para manter a Volkswagen entre os favoritos.

O Fiat Fastback quebrou barreiras e garantiu a quarta posição no segmento SUV, com 2.920 unidades vendidas. Ele é perfeito para quem quer um carro bonito e que não deixa a desejar em performance. O Chevrolet Tracker e o Fiat Pulse também entraram na competição, com 2.750 e 2.741 unidades, respectivamente. O mercado de SUVs tem marcado presença, e a variedade não deixa a desejar para os amantes do estilo.

Sobre os subcompactos, temos o Fiat Mobi, que se destacou com 3.856 unidades vendidas. Ele é um excelente carro para quem precisa de economia e agilidade no trânsito urbano. Já o Renault Kwid ficou um pouco pra trás, com 2.341 emplacamentos, enquanto o Volkswagen Tera trouxe números interessantes, somando 2.351 unidades e ocupando a 16ª posição no geral.

Vamos dar uma olhada no ranking completo dos carros mais vendidos em agosto de 2025? Aqui está:

Ranking dos Carros Mais Vendidos do Brasil em Agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|——–|

| 1 | Volkswagen Polo | 7.497 |

| 2 | Fiat Strada | 6.710 |

| 3 | Fiat Argo | 5.494 |

| 4 | Hyundai HB20 | 5.192 |

| 5 | Toyota Corolla Cross | 4.532 |

| 6 | Volkswagen T-Cross | 4.179 |

| 7 | Fiat Mobi | 3.856 |

| 8 | Hyundai Creta | 3.623 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 3.022 |

| 10 | Fiat Fastback | 2.920 |

| 11 | Chevrolet Tracker | 2.750 |

| 12 | Fiat Pulse | 2.741 |

| 13 | Nissan Kicks | 2.695 |

| 14 | Volkswagen Nivus | 2.603 |

| 15 | Chevrolet Onix | 2.498 |

| 16 | Volkswagen Tera | 2.351 |

| 17 | Renault Kwid | 2.341 |

| 18 | Honda HR-V | 2.299 |

| 19 | Volkswagen Virtus | 2.215 |

| 20 | Toyota Hilux | 2.180 |

| 21 | Jeep Compass | 2.163 |

| 22 | Chevrolet Onix Plus | 2.082 |

| 23 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.021 |

| 24 | Fiat Toro | 1.586 |

| 25 | Ford Ranger | 1.394 |

Esses números mostram como o mercado automotivo está sempre mudando. E, enquanto você estiver na estrada, aproveite cada momento ao volante!