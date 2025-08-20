Chevrolet Montana LTZ 2026 tem preço reduzido em R$ 32.858

A Chevrolet Montana LTZ chegou em sua linha 2026 cheia de novidades e com um aumento de R$ 3.900 no preço. Além disso, a picape agora traz um engate para reboque, novos recursos de conectividade e equipamentos que prometem deixar a experiência ao volante ainda melhor. Durante agosto, a Montana estará disponível em um esquema de vendas diretas, especialmente voltado para empresas e produtores rurais. Então, se você está pensando em investir em uma picape nova, esse pode ser um ótimo momento!

Para quem está no mercado, a versão LTZ 1.2 Turbo AT tem um preço sugerido de R$ 164.290 para o público geral. Mas se você é da área rural ou possui uma empresa, o valor cai para R$ 131.432. Uma diferença e tanto, não é mesmo? Essa economia de R$ 32.858 pode fazer uma grande diferença nos planos de quem precisa de um veículo robusto e confiável.

Sob o capô, a novidade vem equipada com um motor 1.2 turbo flex, que entrega até 141 cv de potência e um torque de 22,9 kgfm. O câmbio é automático de seis marchas, ideal para quem aprecia um bom desempenho em diferentes tipos de estrada. Quem costuma encarar o trânsito sabe bem como um câmbio ágil faz a diferença no dia a dia. Nas cidades, você consegue um consumo de cerca de 7,5 km/l com etanol, enquanto na estrada esse número pode subir para 9,7 km/l. Usando gasolina, esse valor pode chegar a 11 km/l na cidade e até 13,5 km/l na estrada. Além disso, a picape acelera de 0 a 100 km/h em apenas 9,5 segundos.

Agora, se você procura espaço, a Montana não deixa a desejar. Sua caçamba tem capacidade para impressionantes 874 litros, superando até a Fiat Toro, que fica com 820 litros. Para quem precisa transportar cargas, a Montana suporta até 650 kg, o mesmo que a Renault Oroch. Outro ponto interessante é o novo engate, que permite rebocar cargas de até 400 kg—ótimo para quem tem que lidar com pequenos reboques.

Falando em tecnologia, a picape não ficou para trás. Com o serviço de assistência OnStar, você agora conta com o recurso de “Acompanhamento Seguro”, o que pode dar uma tranquilidade extra nas estradas. O interior da Montana também recebeu um upgrade, com uma nova central multimídia de 11 polegadas que se conecta sem fio a Android Auto e Apple CarPlay. Também tem um painel digital de 8 polegadas, Wi-Fi nativo e uma câmera de ré com alta resolução. Isso facilita bastante em manobras, especialmente se você já encarou uma vaga apertada.

Além de tudo isso, a Chevrolet Montana LTZ 2026 vem cheia de recursos de segurança e conforto, como seis airbags, iluminação na caçamba, Bluetooth para dois dispositivos, entradas USB do tipo A e C, e um visual moderno com maçanetas na cor da carroceria e teto com rack. O volante e os bancos têm um revestimento parcialmente premium, o que dá aquele toque a mais no dia a dia.

Então, se você está pensando em uma picape que combina potência, tecnologia e um bom espaço, a Chevrolet Montana LTZ 2026 merece sua atenção. Vale a pena conferir de perto e ver se ela atende suas expectativas na prática!