Motos mais vendidas até agosto de 2025 segundo a Fipe

A Honda CG 160 continua sua trajetória de sucesso e mantém a liderança entre as motos mais vendidas no Brasil. Até 16 de agosto, foram emplacadas impressionantes 20.704 unidades só neste mês, acumulando 288.677 motos em 2025. Não é à toa que ela conquista tantos corações; quem já pilotou uma CG sabe da sua confiabilidade e agilidade no trânsito.

Logo atrás, a Honda Biz não fica para trás. Com 10.784 vendas em agosto, ela totaliza 162.758 unidades neste ano. Essa moto é super querida, principalmente entre quem busca praticidade nas cidades. E quem já pegou um trânsito no centro sabe como uma Biz faz a diferença na hora de desviar dos congestionamentos.

A lista das mais vendidas segue com a NXR 160 Bros, em terceiro lugar, com 8.188 unidades e a Honda Pop 110i bem pertinho, com 8.099 emplacamentos. Ambas são ótimas opções para quem precisa de economia e eficiência.

Fechando o top 5, temos a Mottu Sport 110i, que vendeu 5.239 motos e cresceu 11% em relação a julho. Não é um desempenho bem legal? E não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que aparece na sequência com 4.118 unidades.

A Honda CB 300F com 3.000 emplacamentos e a Honda PCX 160 com 2.250 também não ficaram muito atrás. Se você curte dar uma volta no final de semana, qualquer uma dessas opções seria um ótimo companheiro.

Mais um dado interessante: a Yamaha Fazer 250 marca 2.151 vendas e a Shineray XY 125 fecha a lista das dez mais vendidas com 2.081 unidades.

Analisando o panorama geral de janeiro a julho, a liderança da Honda é clara, com 824.011 motos vendidas. A Yamaha aparece como segunda, com 173.939 emplacamentos, enquanto a Shineray está em terceiro, com 70.536.

### Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|———|

| 1º | Honda CG 160 | 20.704 |

| 2º | Honda Biz | 10.784 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 8.188 |

| 4º | Honda Pop 110i | 8.099 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 5.239 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 4.118 |

| 7º | Honda CB 300F | 3.000 |

| 8º | Honda PCX 160 | 2.250 |

| 9º | Yamaha Fazer 250 | 2.151 |

| 10º | Shineray XY 125 | 2.081 |

Esse ranking foi elaborado com muito carinho a partir de dados da Fenabrave e reflete o que realmente está rolando no mercado de duas rodas. Se você está pensando em trocar de moto, pode se inspirar nessas escolhas que fazem sucesso por todo o Brasil.