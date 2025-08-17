MG4 atinge 20 mil reservas e estreia antecipada na China

O MG4, o mais novo hatch elétrico da MG, está gerando uma empolgação que você pode sentir no ar, mesmo antes de chegar às lojas. A marca anunciou que mais de 20 mil unidades já foram encomendadas! O lançamento, que estava previsto para setembro, agora foi antecipado para o dia 29 de agosto. É bem provável que muitos que sonham em ter um elétrico já estejam contando os dias.

A pré-venda teve início em 5 de agosto, com preços variando entre 73.800 e 105.800 yuans, o que dá mais ou menos de R$ 10.300 a R$ 14.700. Para deixar a situação ainda mais emocionante, no dia 15 de agosto, a MG lançou o “Programa Pioneiro”, liberando apenas 500 unidades para reserva pelo aplicativo “MG Live”. E quem achou que seria fácil garantir uma dessas, se enganou: o lote esgotou em meros 4 minutos e 36 segundos!

Design Moderno e Atraente

Visualmente, o MG4 é um show à parte. O designer Shao Jingfeng, da SAIC Motor, caprichou nas linhas modernas. A frente tem um logotipo iluminado que dá um toque esportivo, todo inspirado no modelo Cyberster. Na traseira, as lanternas em forma de flecha remetem à icônica Union Jack britânica. E o carro tem um comprimento de 4,39 m, com seis opções de cores para escolher. Perfeito para quem gosta de deixar a personalização em dia!

Interior Tecnológico

Dentro do MG4, a modernidade é a palavra-chave. O carro é equipado com um sistema multimídia desenvolvido em parceria com a Oppo, permitindo que você espelhe e controle seu smartphone facilmente na tela central. Já quem gosta de espaço vai adorar saber que a utilização da bateria integrada à carroceria (CTB) libera mais área interna, ótimo para longas viagens onde o conforto é essencial.

Mecanismo e Autonomia que Impressionam

Quando se trata de desempenho, o MG4 não decepciona. Ele é movido por um motor elétrico de 120 kW, ou seja, 163 cv, que se alimenta de baterias de fosfato de ferro-lítio. Algumas versões permitem que você carregue de 30% a 80% da bateria em apenas 20 minutos, e a autonomia chega a impressionantes 530 km no ciclo CLTC. Para quem se preocupa com a tecnologia, uma edição especial chamada Anxin trará uma bateria de estado semissólido, que deve estrear ainda este ano.

Facilidade e Flexibilidade

Outro recurso muito interessante é a compatibilidade com a chave digital da Vivo, através do sistema OriginOS. Quem tem smartphone das linhas X, S e iQOO conseguirá destravar e ligar o carro apenas aproximando o celular. Na prática, isso é uma mão na roda em situações do dia a dia, como quando você está com as mãos ocupadas.

Esse MG4 é a prova de que os elétricos não são apenas uma tendência passageira, mas sim uma realidade que está conquistando cada vez mais espaço.