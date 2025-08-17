Carros mais vendidos em agosto de 2025 segundo a Fipe

O Volkswagen Polo segue firme no topo das vendas de carros e comerciais leves no Brasil. Até o dia 16 de agosto, o hatch chegou a 5.970 unidades emplacadas. Uma boa parte desse sucesso se deve ao programa “Carro Sustentável”, que oferece isenção de IPI para veículos que atendem certos critérios técnicos e ambientais. Isso dá um empurrãozinho extra para quem está pensando em trocar de carro.

Logo atrás do Polo, temos a Fiat Strada, com 5.677 vendas. O modelo é uma verdadeira paixão nacional, e não é à toa que ocupa a segunda posição. Na sequência, o Fiat Argo aparece em terceiro lugar, com 4.778 unidades vendidas. Essa trajetória do Argo é interessante; ele conquistou os motoristas a ponto de subir nas vendas. Já o Hyundai HB20, que começou o mês como líder, viu suas vendas caírem um pouco, terminando em quarto lugar com 4.751 emplacamentos.

Os SUVs na briga

Se você é fã de SUVs, a competição está acirrada! O Toyota Corolla Cross é o destaque desse segmento, liderando com 3.892 unidades vendidas até agora em agosto. O Volkswagen T-Cross vem em segundo lugar com 3.466 emplacamentos, enquanto o Hyundai Creta fecha o pódio dos SUVs com 3.213 licenciamentos. Esses modelos têm se mostrado ótimas escolhas para quem busca conforto e espaço, especialmente em viagens longas onde o porta-malas cheio é quase uma tradição.

Na quarta posição, temos o Fiat Fastback, que conquistou 2.524 vendas, seguido pelo Fiat Pulse com 2.346. Para quem busca um SUV acessível, o Nissan Kicks está em sexto lugar, com 2.324 unidades vendidas. Esses carros costumam oferecer uma combinação interessante de estilo e praticidade.

Hatches compactos de entrada

No segmento dos hatches compactos, o Fiat Mobi também brilha, com 3.051 unidades vendidas. Se você já encarou filas e engarrafamentos, sabe como um carro mais compacto e ágil pode fazer a diferença no dia a dia. O Renault Kwid ficou em segundo lugar, com 1.959 vendas, e o Volkswagen Tera, que também está ganhando sua fatia do mercado, registrou 2.050 unidades vendidas, ocupando a 16ª posição no geral.

Em resumo, agosto trouxe uma competição acirrada nas vendas de carros, com várias marcas mostrando força. Há modelos para todos os gostos, e com tantas opções, a escolha do próximo carro pode até dar aquela dúvida saudável, não é mesmo?