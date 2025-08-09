Motos mais vendidas até 8 de agosto de 2025, segundo a Fipe

Perto do início de agosto, a Honda CG 160 mostra que é imbatível, com impressionantes 11.007 unidades vendidas. No total, já são 278.980 motos emplacadas neste ano. Não é à toa que ela reina soberana nas ruas, não é mesmo?

Logo atrás dela, temos a Honda Biz, que não fica para trás, com 5.633 unidades comercializadas. Essa pequena guerreira já totaliza 157.607 scooters em 2025. Para quem curte um rolê prático pela cidade, a Biz é uma escolha muito popular.

A Honda NXR 160 Bros vem em terceiro lugar, com 4.354 motos vendidas. Essa é para a galera que busca conforto e versatilidade, perfeita para encarar o trânsito do dia a dia ou dar aquele rolê no off-road. Quarta posição para a também amada Honda Pop 110i, que emplacou 4.234 unidades. E para fechar o top 5, a Mottu Sport 110i fez bonito, vendendo 2.958 motos. E, claro, sempre tem espaço para a Yamaha YBR 150, que ficou com 2.257 emplacamentos.

Quando olhamos os números de janeiro a julho, a Honda brilha. De acordo com a Fenabrave, foram 824.011 motos vendidas, garantindo o primeiro lugar. A Yamaha aparece na sequência, mas com 173.939 unidades. A Shineray está no terceiro lugar, com 70.536 motos emplacadas.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————|———|

| 1º | Honda CG 160 | 11.007 |

| 2º | Honda Biz | 5.633 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 4.354 |

| 4º | Honda Pop 110i | 4.234 |

| 5º | Mottu Sport 110i | 2.958 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 2.257 |

| 7º | Honda CB 300F | 1.557 |

| 8º | Yamaha Fazer 250 | 1.161 |

| 9º | Honda PCX 160 | 1.146 |

| 10º | Shineray XY 125 | 1.138 |

O ranking foi elaborado pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave. São números que mostram como o mercado de motos no Brasil está pulverizado, mas a Honda segue firme, conquistando corações e garantindo espaço nas garagens de muita gente.