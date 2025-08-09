Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 8 de agosto de 2025 segundo a Fipe

Diego Marques
2 minutos lidos
Os carros mais vendidos até dia 8 de agosto de 2025
São Paulo, SP

O mês de agosto está quase no final, e a corrida pelos carros mais vendidos já promete! O Hyundai HB20 continua no topo da lista, mas sua vantagem está diminuindo. Até agora, foram emplacadas 3.698 unidades desse hatch que faz sucesso nas ruas.

Logo atrás vem o Volkswagen Polo, que surpreendeu a todos. Ele vendeu 3.247 carros, e, olhando o cenário, mais de 80% dessas vendas foram da versão Tracker, que atualmente custa menos de R$ 85 mil. E não podemos esquecer da Fiat Strada, que ficou bem perto, com 3.181 unidades vendidas, apenas 66 a menos que o Polo. O Fiat Argo também não ficou para trás, com 2.769 vendas até agora.

Os SUVs também estão na disputa

Agora, se você é fã de SUVs, saiba que o Toyota Corolla Cross foi o campeão até aqui em agosto, com 2.230 unidades emplacadas. A briga está acirrada, pois o Volkswagen T-Cross segue logo atrás, com 2.085 veículos vendidos. O Hyundai Creta, que já encantou muita gente, aparece na sétima posição geral e terceiro lugar entre os SUVs, com 2.028 unidades comercializadas. O Nissan Kicks também dá suas voltas, com 1.447 vendas.

Voltando para os compactos, o Fiat Mobi está se recuperando e já vendeu 1.703 unidades, superando o Renault Kwid, que registrou 1.465 emplacamentos. Quem diria que esse Mobi, que andou meio sumido, ia voltar com tudo?

Fiat Fastback mostra seu valor

E não podemos deixar de mencionar o Fiat Fastback, que teve 1.446 unidades vendidas e ficou à frente do Volkswagen Nivus, que alcançou 1.307 emplacamentos. O Fiat Pulse também teve seu momento, com 1.311 unidades vendidas, confrontando diretamente o Volkswagen Tera, que somou 1.166 vendas.

Agora, se você está curioso para saber quem são os campeões de vendas, confira a lista abaixo!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025

1. Hyundai HB20 – 3.698
2. Volkswagen Polo – 3.247
3. Fiat Strada – 3.181
4. Fiat Argo – 2.769
5. Toyota Corolla Cross – 2.230
6. Volkswagen T-Cross – 2.085
7. Hyundai Creta – 2.028
8. Fiat Mobi – 1.703
9. Renault Kwid – 1.465
10. Nissan Kicks – 1.447
11. Fiat Fastback – 1.446
12. Volkswagen Saveiro – 1.436
13. Fiat Pulse – 1.311
14. Volkswagen Nivus – 1.307
15. Chevrolet Tracker – 1.294
16. Chevrolet Onix – 1.201
17. Volkswagen Tera – 1.166
18. Honda HR-V – 1.129
19. Toyota Hilux – 1.098
20. Chevrolet Onix Plus – 988
21. Jeep Compass – 983
22. Volkswagen Virtus – 910
23. BYD Dolphin Mini – 855
24. Fiat Toro – 740
25. Ford Ranger – 702
26. Chevrolet S10 – 614

Esse ranking foi produzido pela Fipe Carros, com dados da Fenabrave, e dá uma boa ideia do que está bombando nas concessionárias. Se você está pensando em trocar ou comprar um carro, essa lista pode ser um ótimo ponto de partida!

