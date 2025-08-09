Mundo Automotivo

Elon Musk é processado por US$ 29 bilhões em prêmio da Tesla

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 3 horas atrás
1 minuto de leitura
Crédito da imagem: Reprodução

A Tesla está fazendo algumas manobras interessantes no cenário automotivo. Recentemente, o conselho da empresa decidiu dar um empurrãozinho para que Elon Musk continue à frente da companhia. A medida envolve a entrega de um pacote de 96 milhões de ações ao CEO, um valor que ultrapassa a casa dos 29 bilhões de dólares. E tudo isso por um motivo: garantir que ele permaneça no cargo durante uma disputa legal sobre seu salário.

Você pode imaginar a tensão por trás disso, não é? O preço para que Musk adquira essas ações foi fixado em 23,34 dólares, o mesmo desde 2018. Naquele ano, os acionistas concordaram que ele receberia ações em troca de atingir certas metas ao longo de uma década. Mas a situação mudou quando um juiz decidiu que o processo de aprovação não foi bem claro para os investidores, e isso complicou as coisas.

Atualmente, a Tesla enfrenta uma competição feroz no mercado. As vendas andam em baixa e os lucros não estão lá essas coisas. O conselho da empresa acredita que Musk é uma peça vital para atravessar este momento complicado, sublinhando a importância de mantê-lo na liderança.

Além de ser o chefão da Tesla, Musk também mergulha em outras áreas, como inteligência artificial e robótica. E, claro, suas declarações muitas vezes geram repercussão e impactam diretamente a imagem da Tesla. Mas ele já deixou claro que não pretende deixar o cargo tão cedo.

E o que vem por aí? A Tesla prometeu revelar um novo plano de remuneração para Musk antes da assembleia anual dos acionistas, marcada para novembro. Ele já possui cerca de 13% das ações da empresa e busca um equilíbrio: ter controle suficiente para guiar a companhia, mas sem obter poder absoluto que o proteja de uma possível saída.

Com um cenário de competição acirrada e uma batalha judicial em andamento, as atenções estão voltadas para o futuro da Tesla e a continuidade de Musk no comando. A montadora acredita que essa movimentação ajudará a trazer mais estabilidade nesse momento crucial.

Quem diria que o mundo dos carros elétricos também é cheio de reviravoltas e dramas tão intensos, não é mesmo?

