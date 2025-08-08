Mundo Automotivo

Motos mais vendidas até 7 de agosto de 2025, segundo Fipe

As motos mais vendidas até dia 7 de agosto de 2025
Crédito da imagem: Moto Remaza Butanta São Paulo, SP

A Honda CG 160 começou agosto mostrando que é a preferida dos motociclistas brasileiros, ocupando o primeiro lugar no ranking de vendas com nada menos que 8.989 unidades emplacadas. Quando falamos de motos, não tem como ignorar a Honda Biz, que veio na segunda posição com 4.620 motos vendidas. E não ficou por aí: a NXR 160 Bros garantiu o terceiro lugar, com 3.581 unidades saindo da concessionária.

Seguindo a lista, a Honda Pop 110i trouxe um ótimo número, fechando com 3.542 emplacamentos. A Mottu Sport 110i garantiu o quinto lugar, somando 2.238 vendas, e a Yamaha YBR 150, com seu estilo e eficiência, ficou em sexto com 1.935 unidades licenciadas. É impressionante como algumas motos se tornam verdadeiros coringas nas nossas rotinas, não é?

Na sétima posição, temos a robusta Honda CB 300F, que vendeu 1.266 unidades. Já a Yamaha Fazer 250, que é uma boa opção para quem curte esportividade, aparece em oitavo, com 967 emplacamentos. E não vamos esquecer da Honda PCX 160, que vem em nono lugar, vendendo 961 unidades. Para fechar o top 10, a Shineray XY 125 fez bonito com 920 motos vendidas.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Vamos dar uma olhada mais de perto nesse ranking, que é uma verdadeira pintura do que o mercado tem a oferecer:

PosiçãoModeloVendas
Honda CG 1608.989
Honda Biz4.620
Honda NXR 160 Bros3.581
Honda Pop 110i3.542
Mottu Sport 110i2.238
Yamaha YBR 1501.935
Honda CB 300F1.266
Yamaha Fazer 250967
Honda PCX 160961
10ºShineray XY 125920

O ranking, produzido pela Fipe Carros com os dados da Fenabrave, mostra bem como o gosto dos brasileiros está alinhado com esses modelos. Cada uma dessas motos tem suas particularidades que conquistam os corações apaixonados por duas rodas. Seja para o dia a dia ou para aventuras, elas fazem a diferença nas nossas trajetórias.

