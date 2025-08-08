Motos mais vendidas até 7 de agosto de 2025, segundo Fipe
A Honda CG 160 começou agosto mostrando que é a preferida dos motociclistas brasileiros, ocupando o primeiro lugar no ranking de vendas com nada menos que 8.989 unidades emplacadas. Quando falamos de motos, não tem como ignorar a Honda Biz, que veio na segunda posição com 4.620 motos vendidas. E não ficou por aí: a NXR 160 Bros garantiu o terceiro lugar, com 3.581 unidades saindo da concessionária.
Seguindo a lista, a Honda Pop 110i trouxe um ótimo número, fechando com 3.542 emplacamentos. A Mottu Sport 110i garantiu o quinto lugar, somando 2.238 vendas, e a Yamaha YBR 150, com seu estilo e eficiência, ficou em sexto com 1.935 unidades licenciadas. É impressionante como algumas motos se tornam verdadeiros coringas nas nossas rotinas, não é?
Na sétima posição, temos a robusta Honda CB 300F, que vendeu 1.266 unidades. Já a Yamaha Fazer 250, que é uma boa opção para quem curte esportividade, aparece em oitavo, com 967 emplacamentos. E não vamos esquecer da Honda PCX 160, que vem em nono lugar, vendendo 961 unidades. Para fechar o top 10, a Shineray XY 125 fez bonito com 920 motos vendidas.
Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:
Vamos dar uma olhada mais de perto nesse ranking, que é uma verdadeira pintura do que o mercado tem a oferecer:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1º
|Honda CG 160
|8.989
|2º
|Honda Biz
|4.620
|3º
|Honda NXR 160 Bros
|3.581
|4º
|Honda Pop 110i
|3.542
|5º
|Mottu Sport 110i
|2.238
|6º
|Yamaha YBR 150
|1.935
|7º
|Honda CB 300F
|1.266
|8º
|Yamaha Fazer 250
|967
|9º
|Honda PCX 160
|961
|10º
|Shineray XY 125
|920
O ranking, produzido pela Fipe Carros com os dados da Fenabrave, mostra bem como o gosto dos brasileiros está alinhado com esses modelos. Cada uma dessas motos tem suas particularidades que conquistam os corações apaixonados por duas rodas. Seja para o dia a dia ou para aventuras, elas fazem a diferença nas nossas trajetórias.