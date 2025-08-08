Notícias

Frente fria chega a São Paulo no Dia dos Pais, mínima de 7°C

Dia dos Pais marca chegada de frente fria em São Paulo, com mínima de 7°C na capital
Pedestres se protegem do frio em São Paulo — Foto: RONALDO SILVA/PHOTOPRESS/Agência O Globo

Temperaturas em São Paulo Devem Cair Neste Final de Semana

A cidade de São Paulo enfrenta uma leve elevação de temperatura que será interrompida neste fim de semana. Uma massa de ar polar está prevista para chegar e pode fazer com que as temperaturas despencem. Para o domingo, 10 de agosto, Dia dos Pais, a mínima deverá ser de apenas 7°C.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que essa onda de frio deve afetar grande parte do estado. Nos municípios da Serra da Mantiqueira, como Campos do Jordão, a mínima pode chegar a 4°C. Já em Itapeva, na região oeste, a temperatura também deve cair para 4°C. No litoral norte, em localidades como Bertioga, os termômetros devem registrar mínimas de 6°C durante a madrugada.

Esse frio está chegando após uma frente de instabilidade que provocará mudanças no tempo a partir desta sexta-feira. O Inmet emitiu um alerta amarelo, indicando um perigo potencial, para chuvas intensas em quase toda a porção sul do estado, abrangendo cidades a partir de Bauru.

As chuvas podem ser significativas, com volumes de até 50 milímetros em algumas áreas ao longo do dia. Além disso, ventos fortes entre 40 e 60 km/h são esperados. Embora exista a possibilidade de ressacas mais fortes no litoral, o Inmet ainda não emitiu alertas específicos para a costa paulista, mas já faz avisos para os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Há também risco de formação de geadas "fracas" no interior paulista.

A massa de ar polar deve se deslocar lentamente e permanecer sobre o estado por alguns dias, mesmo durante a próxima semana. Assim que as chuvas cessarem, a previsão é que a umidade relativa do ar caia consideravelmente, podendo ficar abaixo de 30%, especialmente no sul do estado.

Além disso, segundo a agência de meteorologia Climatempo, outras regiões do centro-sul do Brasil, além de Acre, Rondônia e o sul do Amazonas, poderão vivenciar a quinta onda de frio de 2025 nos próximos dias.

