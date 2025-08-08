Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 7 de agosto de 2025 – Fipe Carros

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 minutos atrás
2 minutos lidos
Os carros mais vendidos até dia 7 de agosto de 2025
Foto: Reprodução/Max Corifeu São Paulo, SP

O Hyundai HB20 deu um show em agosto e continua sua maré de sucesso, liderando a lista dos carros e comerciais leves mais vendidos no Brasil. Segundo a Fenabrave, até o dia 7 do mês, o hatch sul-coreano já tinha emplacado 3.428 unidades. É um baita número, não é mesmo?

Na segunda posição, temos o Volkswagen Polo, que vem encurtando a distância para o líder, com 2.643 veículos vendidos. Logo atrás, quase coladinhos, estão a Fiat Strada com 2.635 emplacamentos e o Fiat Argo, que marcou 2.343 unidades. A disputa tá acirrada, e quem está pensando em trocar de carro deve ficar de olho nessa concorrência!

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross lidera com 1.906 vendas até agora neste mês. O Hyundai Creta, que não fica muito atrás, aparece em segundo lugar com 1.752 emplacamentos. Essa briga entre SUVs é interessante, pois tem modelos que agradam muito quem curte conforto e espaço.

No início do mês, o Renault Kwid acabou saindo na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.375 unidades contra 1.306 do modelo da Fiat. E o Volkswagen T-Cross entrou na lista dos mais vendidos, ocupando a sétima posição entre os SUVs, com 1.699 unidades comercializadas, seguido pelo Nissan Kicks com 1.256 unidades.

Destacando-se ainda mais, o Fiat Fastback vendeu 1.209 unidades, ficando à frente do Volkswagen Nivus, que teve 1.106 emplacamentos. O Fiat Pulse também tem se mostrado forte, com 1.082 vendas, superando o Volkswagen Tera, que somou 911. Cada um tem seu charme e público, e isso torna o mercado ainda mais dinâmico.

Se você é fã de picapes, a Toyota Hilux continua reinando com 879 unidades vendidas, seguido pela Ford Ranger com 603 e a Chevrolet S10 em terceiro com 439. São opções robustas para quem gosta de pegar a estrada ou precisa de um veículo mais versátil.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

PosiçãoModeloVendas
1Hyundai HB203.428
2Volkswagen Polo2.643
3Fiat Strada2.635
4Fiat Argo2.343
5Toyota Corolla Cross1.906
6Hyundai Creta1.752
7Volkswagen T-Cross1.699
8Renault Kwid1.375
9Fiat Mobi1.306
10Nissan Kicks1.256
11Fiat Fastback1.209
12Volkswagen Nivus1.106
13Chevrolet Tracker1.099
14Volkswagen Saveiro1.095
15Fiat Pulse1.082
16Chevrolet Onix959
17Honda HR-V958
18Volkswagen Tera911
19Toyota Hilux879
20Jeep Compass841
21Chevrolet Onix Plus816
22Volkswagen Virtus731
23Caoa Chery Tiggo 7719
24Fiat Toro611
25Ford Ranger603
26Chevrolet S10439

Esse ranking, que mostra os 26 carros mais vendidos no Brasil, foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. O mercado automotivo está sempre em movimento, e cada um desses modelos tem sua própria história nas ruas. Ficar por dentro dos números é uma forma legal de saber o que tem feito sucesso por aí!

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 7 minutos atrás
2 minutos lidos
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

Tesla eleva autonomia do Model 3 e Model Y para até 830 km

Tesla aumenta autonomia do Model 3 e Model Y para 830 km

29 minutos atrás
BYD Song Plus EV resiste a múltiplos raios sem danos

BYD Song Plus EV sobrevive a raios sem danos

44 minutos atrás
GAC Motors dispara nas vendas e já reajusta preços em até R$ 10 mil

GAC Motors aumenta vendas e reajusta preços em até R$ 10 mil

10 horas atrás
Fiat Toro 2026 estreia no Brasil: veja o que mudou, versões e preços

Mudanças, versões e preços do Fipe Carros

11 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo