Carros mais vendidos até 7 de agosto de 2025 – Fipe Carros

O Hyundai HB20 deu um show em agosto e continua sua maré de sucesso, liderando a lista dos carros e comerciais leves mais vendidos no Brasil. Segundo a Fenabrave, até o dia 7 do mês, o hatch sul-coreano já tinha emplacado 3.428 unidades. É um baita número, não é mesmo?

Na segunda posição, temos o Volkswagen Polo, que vem encurtando a distância para o líder, com 2.643 veículos vendidos. Logo atrás, quase coladinhos, estão a Fiat Strada com 2.635 emplacamentos e o Fiat Argo, que marcou 2.343 unidades. A disputa tá acirrada, e quem está pensando em trocar de carro deve ficar de olho nessa concorrência!

Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross lidera com 1.906 vendas até agora neste mês. O Hyundai Creta, que não fica muito atrás, aparece em segundo lugar com 1.752 emplacamentos. Essa briga entre SUVs é interessante, pois tem modelos que agradam muito quem curte conforto e espaço.

No início do mês, o Renault Kwid acabou saindo na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.375 unidades contra 1.306 do modelo da Fiat. E o Volkswagen T-Cross entrou na lista dos mais vendidos, ocupando a sétima posição entre os SUVs, com 1.699 unidades comercializadas, seguido pelo Nissan Kicks com 1.256 unidades.

Destacando-se ainda mais, o Fiat Fastback vendeu 1.209 unidades, ficando à frente do Volkswagen Nivus, que teve 1.106 emplacamentos. O Fiat Pulse também tem se mostrado forte, com 1.082 vendas, superando o Volkswagen Tera, que somou 911. Cada um tem seu charme e público, e isso torna o mercado ainda mais dinâmico.

Se você é fã de picapes, a Toyota Hilux continua reinando com 879 unidades vendidas, seguido pela Ford Ranger com 603 e a Chevrolet S10 em terceiro com 439. São opções robustas para quem gosta de pegar a estrada ou precisa de um veículo mais versátil.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1 Hyundai HB20 3.428 2 Volkswagen Polo 2.643 3 Fiat Strada 2.635 4 Fiat Argo 2.343 5 Toyota Corolla Cross 1.906 6 Hyundai Creta 1.752 7 Volkswagen T-Cross 1.699 8 Renault Kwid 1.375 9 Fiat Mobi 1.306 10 Nissan Kicks 1.256 11 Fiat Fastback 1.209 12 Volkswagen Nivus 1.106 13 Chevrolet Tracker 1.099 14 Volkswagen Saveiro 1.095 15 Fiat Pulse 1.082 16 Chevrolet Onix 959 17 Honda HR-V 958 18 Volkswagen Tera 911 19 Toyota Hilux 879 20 Jeep Compass 841 21 Chevrolet Onix Plus 816 22 Volkswagen Virtus 731 23 Caoa Chery Tiggo 7 719 24 Fiat Toro 611 25 Ford Ranger 603 26 Chevrolet S10 439

Esse ranking, que mostra os 26 carros mais vendidos no Brasil, foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. O mercado automotivo está sempre em movimento, e cada um desses modelos tem sua própria história nas ruas. Ficar por dentro dos números é uma forma legal de saber o que tem feito sucesso por aí!