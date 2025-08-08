Carros mais vendidos até 7 de agosto de 2025 – Fipe Carros
O Hyundai HB20 deu um show em agosto e continua sua maré de sucesso, liderando a lista dos carros e comerciais leves mais vendidos no Brasil. Segundo a Fenabrave, até o dia 7 do mês, o hatch sul-coreano já tinha emplacado 3.428 unidades. É um baita número, não é mesmo?
Na segunda posição, temos o Volkswagen Polo, que vem encurtando a distância para o líder, com 2.643 veículos vendidos. Logo atrás, quase coladinhos, estão a Fiat Strada com 2.635 emplacamentos e o Fiat Argo, que marcou 2.343 unidades. A disputa tá acirrada, e quem está pensando em trocar de carro deve ficar de olho nessa concorrência!
Entre os SUVs, o Toyota Corolla Cross lidera com 1.906 vendas até agora neste mês. O Hyundai Creta, que não fica muito atrás, aparece em segundo lugar com 1.752 emplacamentos. Essa briga entre SUVs é interessante, pois tem modelos que agradam muito quem curte conforto e espaço.
No início do mês, o Renault Kwid acabou saindo na frente do Fiat Mobi, vendendo 1.375 unidades contra 1.306 do modelo da Fiat. E o Volkswagen T-Cross entrou na lista dos mais vendidos, ocupando a sétima posição entre os SUVs, com 1.699 unidades comercializadas, seguido pelo Nissan Kicks com 1.256 unidades.
Destacando-se ainda mais, o Fiat Fastback vendeu 1.209 unidades, ficando à frente do Volkswagen Nivus, que teve 1.106 emplacamentos. O Fiat Pulse também tem se mostrado forte, com 1.082 vendas, superando o Volkswagen Tera, que somou 911. Cada um tem seu charme e público, e isso torna o mercado ainda mais dinâmico.
Se você é fã de picapes, a Toyota Hilux continua reinando com 879 unidades vendidas, seguido pela Ford Ranger com 603 e a Chevrolet S10 em terceiro com 439. São opções robustas para quem gosta de pegar a estrada ou precisa de um veículo mais versátil.
Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:
|Posição
|Modelo
|Vendas
|1
|Hyundai HB20
|3.428
|2
|Volkswagen Polo
|2.643
|3
|Fiat Strada
|2.635
|4
|Fiat Argo
|2.343
|5
|Toyota Corolla Cross
|1.906
|6
|Hyundai Creta
|1.752
|7
|Volkswagen T-Cross
|1.699
|8
|Renault Kwid
|1.375
|9
|Fiat Mobi
|1.306
|10
|Nissan Kicks
|1.256
|11
|Fiat Fastback
|1.209
|12
|Volkswagen Nivus
|1.106
|13
|Chevrolet Tracker
|1.099
|14
|Volkswagen Saveiro
|1.095
|15
|Fiat Pulse
|1.082
|16
|Chevrolet Onix
|959
|17
|Honda HR-V
|958
|18
|Volkswagen Tera
|911
|19
|Toyota Hilux
|879
|20
|Jeep Compass
|841
|21
|Chevrolet Onix Plus
|816
|22
|Volkswagen Virtus
|731
|23
|Caoa Chery Tiggo 7
|719
|24
|Fiat Toro
|611
|25
|Ford Ranger
|603
|26
|Chevrolet S10
|439
Esse ranking, que mostra os 26 carros mais vendidos no Brasil, foi produzido pela Fipe Carros com dados da Fenabrave. O mercado automotivo está sempre em movimento, e cada um desses modelos tem sua própria história nas ruas. Ficar por dentro dos números é uma forma legal de saber o que tem feito sucesso por aí!