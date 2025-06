Motos mais vendidas até 24 de junho de 2025 – Fipe Carros

A Honda CG 160 continua reinando absoluta nas vendas de motos no Brasil até o final de junho, com nada menos que 30.953 unidades emplacadas. É um número impressionante, né? Logo atrás, vem a Honda Biz, que também faz sucesso com 18.366 vendas. Essas duas motos têm uma legião de fãs.

Na terceira posição, a Honda Pop 110i se destaca com 15.478 unidades vendidas. E não podemos esquecer da NXR 160 Bros, outra da Honda, que alcançou 13.365 vendas. Se você já andou de Bros, sabe como ela é prática para o dia a dia e ainda segura nas estradas. Fechando o top cinco, está a Sport 110i com 7.099 emplacamentos.

E a galera da Yamaha também aparece por aqui. A YBR 150 garantiu seu espaço na lista com 4.472 unidades vendidas. Fala sério, quem não gosta de uma boa YBR? Ideal para quem busca conforto e economia.

Mudando de faixa, acompanhando um pouco mais as motos, a Honda CB 300F ocupa o sétimo lugar com 3.664 unidades. E não podemos deixar de mencionar a Honda Sahara 300, que emplacou 3.211 motos, mostrando que tem seu público fiel. A PCX 160 e a Yamaha Fazer 250 completam o ranking, com 3.205 e 2.959 unidades vendidas, respectivamente.

Agora, vamos direto ao ranking das motos mais vendidas em junho de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 30.953 2º Honda Biz 18.366 3º Honda Pop 110i 15.478 4º Honda NXR 160 Bros 13.365 5º Sport 110i 7.099 6º Yamaha YBR 150 4.472 7º Honda CB 300F 3.664 8º Honda Sahara 300 3.211 9º Honda PCX 160 3.205 10º Yamaha Fazer 250 2.959

Esse levantamento é baseado em dados do Fipe Carros, usando informações da Fenabrave. Cada uma dessas motos traz algo especial, seja na cidade ou na estrada. E, quem sabe, você possa estar pensando em trocar a sua.