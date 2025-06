Erika Hilton formará equipe de maquiadores para assessoria

A deputada federal Erika Hilton, do PSOL de São Paulo, contratou duas pessoas que inicialmente conheceu como maquiadores para seu gabinete. Os assessores Ronaldo Hass e Indy Montiel desempenham funções diversas e ocasionalmente também fazem a maquiagem da deputada. Eles têm postado imagens nas redes sociais mostrando seu trabalho com Hilton como modelo.

Ronaldo Hass foi contratado como secretário parlamentar em novembro de 2024. Desde então, ele passou por duas mudanças de cargo no gabinete. Atualmente, ele recebe um salário de R$ 9.700, segundo informações do sistema de transparência da Câmara dos Deputados.

Indy Montiel foi nomeado no início de dezembro e, no começo deste mês, também foi movido para um novo cargo. Sua remuneração, em maio, era de aproximadamente R$ 2.100, conforme dados do mesmo sistema.

A deputada esclareceu que ambos os assessores realizam atividades como elaboração de briefings, relatórios e acompanhamento de notícias, além de articulação política em questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Em suas redes sociais, Erika Hilton afirmou: “Não contrato maquiador com verba de gabinete”.

Ela explicou que, embora os conhecesse como maquiadores, identificou outras habilidades e decidiu contratá-los para funções mais amplas. “Se eles não fizessem minha maquiagem, ainda assim seriam meus secretários parlamentares”, afirmou Hilton.

Erika Hilton detalhou que Ronaldo Hass a acompanha em eventos políticos em São Paulo, enquanto Indy Montiel cuida de sua agenda em Brasília. A assessoria de imprensa da deputada enviou fotos onde ambos aparecem em segundo plano durante compromissos oficiais da deputada.

O último trabalho de maquiagem realizado por Ronaldo, registrado em seu Instagram, foi em 22 de fevereiro, para um ensaio da escola de samba carioca Paraíso do Tuiuti. Ele é reconhecido nas redes sociais como um profissional da beleza.

Indy Montiel compartilhou seu trabalho mais recente em 27 de maio, quando maquiou a deputada para a cerimônia da Ordem do Rio Branco, a principal honraria do Ministério das Relações Exteriores. Em suas redes, Montiel é descrito como artista da beleza e entusiasta da moda.

Ambos já eram assessores na época em que esses eventos ocorreram. Após a divulgação das contratações, Erika Hilton enfrentou críticas de adversários políticos. Em resposta, afirmou que se sente perseguida e lembrou que, em 2022, ela e Duda Salabert foram as primeiras pessoas trans a serem eleitas para o Congresso.

Hilton concluiu: “Continuaremos trabalhando juntos. Ronaldo, Indy e outras pessoas capacitadas que fazem a diferença.”