Programação do segundo dia do evento é divulgada

Começou hoje o segundo dia do Electric Days 2025, um dos maiores encontros de mobilidade elétrica da América Latina. O evento está bombando na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e promete muito para os fãs de carros elétricos e tecnologia. Vamos conferir tudo que está rolando por lá!

O Electric Days faz parte do Energy Summit, que acontece de 24 a 26 de junho. Este é o espaço ideal para quem ama a ideia de um futuro mais sustentável e conectado à mobilidade elétrica. Se você está por dentro das novas tendências do setor, sabe que a descarbonização do transporte é o caminho do futuro.

Muitos nomes de peso da indústria automobilística nacional e internacional estão reunidos. Eles vão discutir como chegar à neutralidade de carbono e apresentar as mais recentes novidades em tecnologia, além de liberar ao público a chance de fazer test-drives em veículos elétricos, híbridos e até aqueles movidos a célula de combustível de hidrogênio. Já pensou em dar uma volta no que há de mais moderno na sua próxima experiência de dirigir?

Além das discussões empolgantes, o Electric Days vai conectar os setores de energia e mobilidade, com uma programação cheia de conteúdos relevantes e oportunidades de negócios. Estarão por lá executivos de alto nível, autoridades do governo e especialistas discutindo o futuro do transporte.

Durante o evento também vai ter uma plenária exclusiva, onde os participantes poderão explorar veículos eletrificados e componentes das empresas que estão na vanguarda das soluções sustentáveis. É uma ótima chance para quem quer ver como as montadoras estão pensando o futuro e como podemos aproveitar essas inovações no dia a dia.

Electric Days 2025: programação para 25 de junho

9:00 às 9:20: Abertura do Electric Days

9:30 às 10:00: BorgWarner – Sistemas de baterias: de limitador a habilitador da transição energética

10:20 às 11:00: Plenária Energy Summit – Driving the transition to a greener transportation

13:30 às 14:00: ICCT (International Council on Clean Transportation) – Perspectivas para descarbonização dos transportes no Brasil

14:00 às 14:45: Mobilidade segura, sustentável e acessível no Brasil

15:20 às 16:00: Nissan – Eletrificação: além de ir do ponto A ao ponto B

16:00 às 16:50: HORSE – Etanol e eletrificação: uma ponte para a mobilidade verde

Serviço

Electric Days e Energy Summit 2025

Cidade das Artes, Rio de Janeiro

24 a 26 de junho

Chegou a hora de se atualizar sobre o futuro dos nossos carros e das nossas estradas. E, convenhamos, passear por um evento desse porte é sempre uma experiência incrível para quem ama velocidade e inovação!