Motos mais vendidas até 18 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até o dia 18 de julho, a Honda CG 160 reinava absoluta como a moto mais vendida do Brasil, com impressionantes 27.930 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 17% em relação a junho! No total de 2025, já são mais de 252 mil unidades rodando por aí. Não é para menos, a CG é a companheira ideal para o dia a dia, perfeita para encarar o trânsito das grandes cidades.

Logo atrás, temos a Honda Biz, com 15.146 unidades vendidas, e um aumento de 7% em comparação ao mês anterior. Essa scooter é a favorita de muitos, principalmente por sua praticidade e conforto. E quem já andou na NXR 160 Bros sabe como ela entrega aquele equilíbrio incrível entre potência e conforto, garantindo a terceira posição com 13.025 unidades.

Por sua vez, a Honda Pop 110i não ficou muito atrás, ocupando a quarta posição com 12.786 emplacamentos. Essa é a escolha de quem precisa de uma moto simples e eficiente para os deslocamentos diários. Uma verdadeira guerreira das ruas!

Falando em destaque, a Sport 110i, da Mottu, também fez bonito, registrando 6.161 unidades vendidas. Não podemos esquecer da Yamaha YBR 150, que teve um salto impressionante de 29% em relação ao mês anterior, totalizando 4.448 emplacamentos em julho. E no acumulado do ano, já alcançou 34.111 unidades. Essa moto é uma queridinha entre os que procuram uma boa combinação de custo-benefício e desempenho.

Ainda na lista das marcas populares, a Honda CB 300F conquistou a sétima posição com 3.726 unidades. Com um design robusto e essa pegada esportiva, ela é ideal para quem busca mais adrenalina no dia a dia. Na sequência, a Honda PCX 160 aparece com 3.079 emplacamentos, conhecida por sua agilidade no tráfego urbano. Não é à toa que muitos a escolhem para fugir dos congestionamentos!

A Honda XRE 190 está na nona posição, com 2.543 unidades vendidas, sendo a escolha de muitos que curtem uma aventura off-road. Finalmente, a Honda Sahara 300 completa o top 10 com 2.526 unidades, sendo uma opção para quem busca conforto e estilo.

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————–|———|

| 1º | Honda CG 160 | 27.930 |

| 2º | Honda Biz | 15.146 |

| 3º | Honda NXR 160 Bros | 13.025 |

| 4º | Honda Pop 110i | 12.786 |

| 5º | Sport 110i | 6.161 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 4.448 |

| 7º | Honda CB 300F | 3.726 |

| 8º | Honda PCX 160 | 3.079 |

| 9º | Honda XRE 190 | 2.543 |

| 10º | Honda Sahara 300 | 2.526 |

Esse ranking é resultado de um levantamento da Fipe Carros com dados da Fenabrave, e mostra bem a preferência dos brasileiros pelas motos. É impressionante ver como essas máquinas se adaptam ao nosso dia a dia, cada uma com suas características e estilo de pilotagem.