Doce de Pelotas tem preço triplo da inflação por ingredientes

O tradicional doce de Pelotas está 15,4% mais caro neste ano em comparação ao ano passado. O preço da unidade subiu de R$ 6,50 para R$ 7,50. Esse aumento é três vezes maior do que a inflação geral ao consumidor e foi antecipado para março, quando o preço dos ingredientes, como ovos, disparou.

Simone Bicca, presidente da Associação dos Produtores de Doces da Fenadoce, explicou que o reajuste foi necessário devido ao aumento dos custos dos insumos. “Tudo subiu: o ovo, o leite condensado e o açúcar… Não tinha como manter o mesmo valor”, afirmou ela.

Entre os doces mais vendidos, o quindim, que é preparado com coco ralado, açúcar e ovos, e o bombom de morango, que leva recheio de leite condensado, morango fresco e chocolate, também sentiram o impacto da alta de preços.

A 31ª edição da Feira Nacional do Doce (Fenadoce) ocorrerá até 3 de agosto, com expectativa de atrair aproximadamente 314 mil visitantes. Os produtores se prepararam durante todo o ano para abastecer as bancas e a meta é superar 1,8 milhão de doces vendidos em 2024. Os ingressos custam R$ 18 de segunda a quarta-feira e R$ 20 de quinta a domingo, incluindo a escolha de um doce.

A Fenadoce não só destaca a tradição da cidade, mas também ajuda a movimentar a economia local, reunindo amantes de doces de várias regiões.