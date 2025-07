Carros mais vendidos até 18 de julho de 2025 segundo a Fipe

Até dia 18 de julho, a Fiat Strada se destaca como o veículo mais vendido do Brasil. Com impressionantes 7.387 unidades emplacadas no mês, a picape teve um crescimento de 5% se comparada ao mês anterior. No total, já são 70.084 unidades vendidas em 2025. É a picape perfeita pra quem precisa de espaço e versatilidade, não dá?

Na sequência, o Volkswagen Polo apareceu com força, emplacando 6.404 unidades. Essa marca mostra que o hatch continua firme, mesmo com a chegada do novato VW Tera, que muitos pensavam que iria roubar suas vendas.

Outro que não pode ficar de fora é o Volkswagen T-Cross. Ele lidera a categoria dos SUVs, com 5.328 unidades vendidas, deixando o Hyundai Creta em segundo lugar, que teve um crescimento de 22,1% e emplacou 4.769 unidades. Se você já enfrentou trânsito, sabe como a altura e conforto do T-Cross fazem diferença.

O Chevrolet Onix também não decepcionou, conquistando a quinta posição com 4.346 unidades. Logo atrás, temos o Fiat Argo, que emplacou 4.313. O Fiat Mobi deu o que falar ao subir do 19º para o sétimo lugar, com 3.817 unidades. Exatamente o tipo de surpresa que a gente adora!

O Toyota Corolla Cross chegou a 3.691 unidades, recebendo uma versão XR voltada para PcD. E não podemos esquecer da Volkswagen Saveiro, que registrou 3.678 vendas. Na arena das picapes médias, a Toyota Hilux continua reinando com 3.304 unidades vendidas.

Falando um pouco dos sedãs, o Volkswagen Virtus está liderando com 2.251 unidades, superando o Toyota Corolla, que emplacou 1.914. E o novo Volkswagen Tera já aparece com 1.683 unidades, mostrando que está se fazendo notar.

### Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|——————————|——–|

| 1 | Fiat Strada | 7.387 |

| 2 | Volkswagen Polo | 6.404 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 5.328 |

| 4 | Hyundai Creta | 4.769 |

| 5 | Chevrolet Onix | 4.346 |

| 6 | Fiat Argo | 4.313 |

| 7 | Fiat Mobi | 3.817 |

| 8 | Toyota Corolla Cross | 3.691 |

| 9 | Volkswagen Saveiro | 3.678 |

| 10 | Toyota Hilux | 3.304 |

| 11 | Nissan Kicks | 3.219 |

| 12 | Volkswagen Nivus | 3.195 |

| 13 | Fiat Fastback | 3.165 |

| 14 | Chevrolet Tracker | 2.932 |

| 15 | Hyundai HB20 | 2.874 |

| 16 | Fiat Pulse | 2.717 |

| 17 | Jeep Compass | 2.561 |

| 18 | Fiat Toro | 2.443 |

| 19 | Honda HR-V | 2.349 |

| 20 | Volkswagen Virtus | 2.251 |

| 21 | Caoa Chery Tiggo 7 | 2.059 |

| 22 | Ford Ranger | 1.966 |

| 23 | Jeep Renegade | 1.958 |

| 24 | Toyota Corolla | 1.914 |

| 25 | Volkswagen Tera | 1.683 |

| 26 | Chevrolet S10 | 1.499 |

Esses números são da Fipe Carros, e mostram como o mercado acaba se movimentando constantemente. A cada mês, uma nova surpresa!