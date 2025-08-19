Motos mais vendidas até 18 de agosto de 2025, segundo Fipe

Até 18 de agosto, a Honda CG 160 continua firme na liderança das motos mais vendidas no Brasil, conforme dados da Fenabrave. No mês de agosto, foram emplacadas 22.616 unidades, somando impressionantes 290.589 motos apenas em 2025. É aquele tipo de moto que sua confiança é inabalável, perfeita para quem busca desempenho e economia.

Logo em seguida, a Honda Biz aparece em segundo lugar, com 11.840 vendas em agosto e um total de 163.814 unidades até agora no ano. Essa moto é um verdadeiro clássico nas cidades, ideal para quem precisa de agilidade no trânsito. E quem não conhece alguém que já teve uma?

Na terceira posição, temos a NXR 160 Bros, com 8.926 unidades vendidas, seguida bem de perto pela Honda Pop 110i, que registrou 8.906 emplacamentos. Não é por acaso que a Pop é tão queridinha por quem busca praticidade e baixo custo de manutenção.

Finalizando o top 5, a Mottu Sport 110i se destacou, vendendo 5.599 unidades, marcando um crescimento de 11% em comparação com julho. É aquela opção que atende bem quem busca algo mais simples e eficiente. A Yamaha YBR 150 segue na esteira, com 4.465 vendas, enquanto a Honda CB 300F emplacou 3.224 unidades. Ah, e não podemos esquecer da Honda PCX 160, com 2.445 modelos nas ruas.

Entre as motos com mais destaque no ranking, a Yamaha Fazer 250 aparece na nona posição, com 2.351 unidades vendidas, e a Shineray XY 125 fecha o top 10, com 2.269 motos emplacadas. Bons números, hein?

Analisando os dados do ano até julho, a Honda se mantém na ponta, vendendo 824.011 unidades. A Yamaha está em segundo, com 173.939 motos, e a Shineray em terceiro, com 70.536 emplacamentos. Uma disputa bem acirrada!

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Posição Modelo Vendas 1º Honda CG 160 22.616 2º Honda Biz 11.840 3º Honda NXR 160 Bros 8.926 4º Honda Pop 110i 8.906 5º Mottu Sport 110i 5.599 6º Yamaha YBR 150 4.465 7º Honda CB 300F 3.224 8º Honda PCX 160 2.445 9º Yamaha Fazer 250 2.351 10º Shineray XY 125 2.269

Esses números representam as 20 motos que mais estão rolando nas ruas do Brasil. Se você está pensando em comprar uma moto ou apenas curte acompanhar as tendências do mercado, esses dados são sempre bons de ficar de olho!