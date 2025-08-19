Mundo Automotivo

Carros mais vendidos até 18 de agosto de 2025, segundo Fipe

Os carros mais vendidos até dia 18 de agosto de 2025
Foto: Divulgação/Alta Braz Leme São Paulo, SP

O Volkswagen Polo continua firme e forte na liderança das vendas de carros e comerciais leves no Brasil. Até 18 de agosto, o hatch já marcou 6.698 unidades emplacadas. Boa parte desse resultado se deve ao programa “Carro Sustentável”, que isenta o IPI para veículos com boas práticas ambientais e critérios técnicos.

A Fiat Strada aparece logo atrás, com 6.154 unidades vendidas. Não dá pra esquecer do Fiat Argo, que conquistou o terceiro lugar, acumulando 5.143 emplacamentos. O Hyundai HB20, que começou o mês como o queridinho, perdeu um pouco de força e caiu para a quarta posição, com 5.053 veículos vendidos.

Os SUVs na disputa

Quando falamos de SUVs, o Toyota Corolla Cross está na frente em agosto, somando 4.230 unidades. O Volkswagen T-Cross chegou em segundo, com 3.841 emplacamentos, enquanto o Hyundai Creta fecha o top 3 com 3.429 vendas. É legal notar como a concorrência neste segmento veio aumentada, com muitas opções agradando diferentes perfis.

O Fiat Fastback também mostrou-se forte, ocupando o quarto lugar com 2.723 unidades vendidas. Logo após, o Fiat Pulse contabilizou 2.570 emplacamentos. O Chevrolet Tracker, por outro lado, está em sexto lugar, com 2.523 unidades comercializadas.

Os hatches compactos

Na disputa entre os hatches compactos de entrada, o Fiat Mobi se destacou com 3.441 unidades. Ele está à frente do Renault Kwid, que emplacou 2.126 unidades. O Volkswagen Tera, que faz parte de uma boa leva de lançamentos, somou 2.202 carros vendidos, ocupando a 16ª posição no geral.

Olha, quem dirige por aqui sabe como é preciso estar atento ao mercado de automóveis. Cada modelo pode trazer um tipo de benefício dependendo da rotina no volante. Algumas pessoas, por exemplo, nunca abrem mão de um carro que tenha um bom consumo de combustível, especialmente para quem pega trânsito todo dia!

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em agosto de 2025:

Aqui está a lista dos 25 carros que mais voaram das concessionárias este mês:

| Posição | Modelo | Vendas |
|———|—————————-|———|
| 1 | Volkswagen Polo | 6.698 |
| 2 | Fiat Strada | 6.154 |
| 3 | Fiat Argo | 5.143 |
| 4 | Hyundai HB20 | 5.053 |
| 5 | Toyota Corolla Cross | 4.230 |
| 6 | Volkswagen T-Cross | 3.841 |
| 7 | Fiat Mobi | 3.441 |
| 8 | Hyundai Creta | 3.429 |
| 9 | Volkswagen Saveiro | 2.831 |
| 10 | Fiat Fastback | 2.723 |
| 11 | Fiat Pulse | 2.570 |
| 12 | Chevrolet Tracker | 2.523 |
| 13 | Nissan Kicks | 2.472 |
| 14 | Volkswagen Nivus | 2.430 |
| 15 | Chevrolet Onix | 2.342 |
| 16 | Volkswagen Tera | 2.202 |
| 17 | Honda HR-V | 2.137 |
| 18 | Renault Kwid | 2.126 |
| 19 | Toyota Hilux | 2.012 |
| 20 | Jeep Compass | 1.968 |
| 21 | Chevrolet Onix Plus | 1.968 |
| 22 | Volkswagen Virtus | 1.917 |
| 23 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.881 |
| 24 | Fiat Toro | 1.465 |
| 25 | Ford Ranger | 1.285 |

Essa lista é uma bela referência para quem está pensando em trocar de carro ou apenas conferir como anda o mercado. E, vamos combinar, cada lançamento, cada venda, é uma história que se cruza nas estradas do Brasil.

