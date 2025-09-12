Motos mais vendidas até 11 de setembro de 2025 segundo Fipe

Até o dia 11 de setembro, os dados que chegaram da Fenabrave revelam que a Honda CG 160 continua reinando absoluta no segmento de motos aqui no Brasil, emplacando impressionantes 18.831 unidades. Isso representa um crescimento de 11% em relação a agosto. Não é à toa que essa moto é tão querida por quem roda pelas ruas e estradas brasileiras!

Logo atrás, na segunda posição, está a Honda Biz, que registrou 9.587 vendas no período. Essa scooter é praticamente um cartão de visitas na cidade, perfeita para quem enfrenta o dia a dia agitado. E não podemos deixar de mencionar a Honda Pop 110i, na terceira colocação, que viu um salto de 23% nas vendas, totalizando 8.650 unidades. Quem já andou com uma sabe como ela é ágil e econômica, especialmente em meio ao trânsito pesado.

Fechando o top 4, temos a Honda NXR 160 Bros, que emplacou 7.557 motos. Essa já é uma opção mais aventureira e ideal para quem gosta de pegar uma estrada mais desafiadora ou mesmo encarar um terreno acidentado.

Ranking das motos mais vendidas em agosto de 2025:

Não podemos esquecer da Sport 110i, que ficou em quinto lugar com 4.060 emplacamentos. Vale destacar que esse modelo é o primeiro fora da linha Honda a aparecer no ranking. E na sexta posição, encontramos a Yamaha YBR 150, que também se destacou, registrando 3.390 vendas e um crescimento de 9% em relação ao mês anterior. É uma moto que muitos elogiam pelo conforto e pela confiabilidade — perfeita para deslocamentos diários.

A Honda CB 300F aparece em sétimo lugar, com 2.489 unidades vendidas. E logo atrás, em oitavo, estão as Honda PCX 160, com 2.099 motos vendidas, e a Yamaha Fazer 250 na nona posição, com 1.904 unidades emplacadas. E para fechar o top 10, a Shineray XY 125 com 1.882 unidades tem seu espaço garantido, mostrando que a diversidade no mercado se mantém viva.

A lista mostra não só quais motos estão fazendo sucesso, mas também o que o público busca. Cada modelo tem sua característica que atende a diferentes perfis e necessidades. Assim, quem curte andar de moto tem opções para todos os gostos e finalidades, do dia a dia até aquelas escapadas de fim de semana.