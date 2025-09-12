GWM Poer P30: a picape que desafia a Hilux

A chegada da GWM Poer P30 promete agitar o mercado de picapes médias no Brasil. Já imaginou? Em meio a gigantes como Toyota Hilux, Nissan Frontier e Ford Ranger, a nova chinesa vem com um combo interessante: preço competitivo, muito espaço e equipamentos que realmente impressionam. A ideia é atingir tanto quem busca um veículo para o dia a dia de trabalho quanto os que querem conforto e tecnologia nas viagens.

Logo nas primeiras voltas, a Poer P30 já revela um rodar surpreendentemente confortável. O motor turbodiesel é forte o suficiente para encarar até aqueles trechos mais desafiadores fora de estrada. É verdade que a suspensão poderia ser um pouco mais macia, mas no geral, a experiência agrada. A cabine é silenciosa e a direção elétrica contribui para uma sensação de passeio, mantendo a robustez que a gente espera de uma picape.

### Versões e Preços

Essa picape está disponível em duas versões: Trail e Exclusive. Na pré-venda, os preços eram de R$ 220 mil e R$ 240 mil, mas após 20 de setembro foram ajustados para R$ 240 mil e R$ 260 mil. Mesmo assim, é a opção automática mais em conta do segmento. E a GWM ainda garante nada menos que 10 anos de cobertura, o que pode trazer um pouco de tranquilidade para quem está de olho em marcas novas.

### Potência Sob o Capô

Falando do motor, a GWM equipou a Poer P30 com um 2.4 turbodiesel que entrega 184 cv e impressionantes 48,9 kgfm de torque. Isso significa força disponível em baixa rotação, ideal para quem precisa carregar peso. O câmbio automático de nove marchas proporciona respostas ágeis e uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 11,2 segundos. Embora não supere a potência das rivais, o torque antecipado é um grande diferencial.

### Dimensões e Conforto

Quando se trata de dimensões, a Poer P30 não decepciona. Com 5,41 m de comprimento e um entre-eixos de 3,23 m, ela se destaca em espaço. Isso se reflete diretamente no conforto dentro da cabine, especialmente em viagens longas com a família, onde espaço nunca é demais.

A caçamba também é generosa, com capacidade para 1.248 litros e suporte a até 1.010 kg. Fica atrás da Hilux em alguns aspectos, mas ainda assim é competitiva. Embora não venha com capota marítima de série, possui ganchos de amarração e revestimento plástico, o que já ajuda bastante no dia a dia.

### Design e Tecnologia

Do lado de fora, a Poer P30 chama atenção com um visual robusto. A grade cromada e os faróis full LED são destaque, além das lanternas traseiras verticais que também são de LED. As rodas variam entre 18 e 19 polegadas e, para facilitar o acesso, tem estribos laterais.

Já no interior, a tecnologia impressiona. O painel digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas, com Android Auto e CarPlay sem fio, são um show à parte. O ar-condicionado com duas zonas, controlos físicos e o carregador sem fio fecham a conta.

E não para por aí, os bancos de couro com ventilação e aquecimento, somados ao espaço largo para quem vai atrás, trazem um toque premium a um preço mais amigável. Quem não gostaria de experimentar isso na prática?