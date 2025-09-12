Carros mais vendidos até setembro de 2025 segundo a Fipe

A Fiat Strada voltou a brilhar no topo da lista dos veículos mais vendidos no Brasil até o dia 11 de setembro. E não é para menos! A picape, feita lá em Betim (MG), vendeu 5.284 unidades, desbancando o Hyundai HB20, que até então dominava essa competição e que caiu para a segunda posição com 4.917 emplacamentos. Esses números vêm da Fenabrave e mostram como a Strada conquistou os corações dos motoristas brasileiros.

Logo atrás, temos o Volkswagen Polo, que registrou 3.879 vendas. Esse modelo é conhecido pela sua dirigibilidade e conforto, garantindo viagens tranquilas, seja na cidade ou na estrada. O Chevrolet Onix, sempre popular, soma 2.908 unidades, provando que quem quer um carro prático e econômico ainda encontra boas opções.

Falando em SUVs, o Toyota Corolla Cross se destacou, liderando a categoria com 2.907 licenciamentos. Quem já dirigiu um Corolla sabe que ele é sinônimo de conforto e segurança. Na sequência, aparece o Hyundai Creta, com 2.573 emplacamentos, mostrando que o mercado de SUVs ainda está aquecido.

O Volkswagen T-Cross encerra essa lista de destaques, com 2.431 unidades vendidas. Apesar do número considerável, ele já começa a sentir a pressão da chegada do novo Volkswagen Tera, que vem ganhando espaço e já ficou em quinto lugar entre os SUVs, com 2.353 unidades. Isso só nos mostra como o público está sempre em busca do que há de mais novo e interessante no mercado.

Dentre os sedãs, o Hyundai HB20S se destaca como o mais vendido, garantindo a décima quinta posição geral com 1.840 vendas. Um sedã que teve seu espaço solidificado pela combinação de conforto e economia.

A Fiat Toro, que agora já apresenta a linha 2026, começou a mostrar seu potencial com 1.966 emplacamentos. Em um mercado em que as picapes estão sempre em alta, ela não perde tempo. Enquanto isso, a Toyota Hilux também se manteve firme, liderando as picapes médias com 1.620 unidades licenciadas.

E o Fiat Pulse? Pois é, ele conseguiu apenas a 23ª posição com 1.430 unidades vendidas. Um pouco abaixo do esperado, mas isso faz parte do jogo, não é mesmo? O mercado automotivo é recheado de surpresas.

O ranking dos carros vendidos em agosto de 2025 reflete a intensa competição no setor, e continua a mostrar como é dinâmico e apaixonante. Cada carro tem sua história e seu público, e nada como a adrenalina de escolher o próximo parceiro de estrada.

Quem diria que o Fiat Strada voltaria ao topo novamente? É isso que a gente ama nesse mundo sobre rodas, sempre cheio de reviravoltas e novidades!