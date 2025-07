Motos mais vendidas até 11 de julho de 2025, segundo Fipe

A Honda CG 160 começou julho na crista da onda, dominando as vendas de motos no Brasil com nada menos que 17.909 unidades emplacadas. Isso representa um crescimento de 16% em comparação ao mês anterior, superando as expectativas e garantindo seu lugar ao sol. Logo na sequência, temos a Honda Biz, com 10.117 vendas, também registrando um crescimento de 11%.

Na terceira posição, a Honda Pop 110i não ficou para trás, com 8.592 motos vendidas, uma alta de 10%. Já a Honda NXR 160 Bros apareceu em quarto lugar, vendendo 8.575 unidades e com um impressionante aumento de 28% em relação a junho. Não dá para negar: esses modelos sabem como conquistar o coração dos motociclistas brasileiros!

Dando sequência ao ranking, temos a Sport 110i, oferecida pela Mottu, que se destacou com 3.919 unidades vendidas. E a Yamaha YBR 150 fechou o top 6, emplacando 2.702 motos. Um número respeitável, que mostra a força da marca no mercado.

A lista não para por aí! A Honda CB 300F veio na sétima colocação com 2.398 unidades, enquanto a Honda PCX 160 garantiu a oitava posição com 1.963 vendas. A nona posição ficou com a Honda Sahara 300, com 1.743 unidades. Para completar esse ranking das dez mais vendidas, temos a Honda XRE 190, com 1.684 motos registradas. Impressionante como a marca Honda continua reinando!

Ranking das motos mais vendidas em julho de 2023:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|———————–|———|

| 1º | Honda CG 160 | 17.909 |

| 2º | Honda Biz | 10.117 |

| 3º | Honda Pop 110i | 8.592 |

| 4º | Honda NXR 160 Bros | 8.575 |

| 5º | Sport 110i | 3.919 |

| 6º | Yamaha YBR 150 | 2.702 |

| 7º | Honda CB 300F | 2.398 |

| 8º | Honda PCX 160 | 1.963 |

| 9º | Honda Sahara 300 | 1.743 |

| 10º | Honda XRE 190 | 1.684 |

Esses dados foram reunidos em um ranking pelas vendas de motos no Brasil, e a Honda claramente mantém um domínio impressionante, mostrando que entende bem o que os motociclistas desejam.