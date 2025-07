Carros mais vendidos no Brasil em julho de 2025 – Fipe Carros

A Fiat Strada continua reinando no mercado brasileiro, tendo vendido 4.480 unidades em julho. Apesar de uma ligeira queda de 3% em relação ao mês anterior, ela segue sendo a favorita dos motoristas. Se você já teve uma Strada, sabe o quanto ela é prática e versátil, perfeita para quem precisa de um carro que aguente o trabalho e ainda seja confortável nas viagens de fim de semana.

No mundo dos SUVs, o Hyundai Creta teve uma performance impressionante, subindo ao topo com 3.569 unidades vendidas. Um crescimento de 48% em comparação ao mês passado! Ele realmente conquistou os drivers que buscam conforto e tecnologia, certo? Logo depois, vem o Volkswagen T-Cross com 3.336 emplacamentos, enquanto o Polo, que foi o mais vendido em junho, desceu para a quarta posição com 3.237 unidades — e isso representa uma queda de 30%.

Seguindo a tendência dos compactos, o Chevrolet Onix se destacou ao garantir a quinta posição com 3.131 unidades vendidas. O Toyota Corolla Cross não ficou atrás, emplacando 2.418 unidades e mostrando força na nova versão voltada para o público PcD. E, claro, a Volkswagen Saveiro, com sua robustez, teve 2.409 vendas, ideal para quem roda muito em estradas de terra.

Não podemos esquecer do Hyundai HB20, que somou 2.268 unidades. O Fiat Argo quase o alcançou, fechando com 2.267 vendas. Se você já dirigiu um deles, sabe como são ágeis no trânsito urbano. Entre as picapes, a Toyota Hilux se manteve firme na liderança com 2.266 unidades, perfeita para quem precisa levar carga e ainda quer um visual de respeito.

Na categoria dos sedãs, o Volkswagen Virtus superou o Toyota Corolla, vendendo 1.327 unidades, enquanto o Corolla somou 1.283. Agora, o recém-lançado Volkswagen Tera começa a aparecer na lista, com 1.051 unidades, mostrando que já tem seus fãs.

Ranking dos carros mais vendidos do Brasil em julho de 2025:

| Posição | Modelo | Vendas |

|———|—————————–|——–|

| 1 | Fiat Strada | 4.480 |

| 2 | Hyundai Creta | 3.569 |

| 3 | Volkswagen T-Cross | 3.336 |

| 4 | Volkswagen Polo | 3.237 |

| 5 | Chevrolet Onix | 3.131 |

| 6 | Toyota Corolla Cross | 2.418 |

| 7 | Volkswagen Saveiro | 2.409 |

| 8 | Hyundai HB20 | 2.268 |

| 9 | Fiat Argo | 2.267 |

| 10 | Toyota Hilux | 2.266 |

| 11 | Volkswagen Nivus | 1.951 |

| 12 | Fiat Fastback | 1.908 |

| 13 | Nissan Kicks | 1.907 |

| 14 | Chevrolet Tracker | 1.906 |

| 15 | Honda HR-V | 1.711 |

| 16 | Fiat Pulse | 1.693 |

| 17 | Jeep Compass | 1.637 |

| 18 | Fiat Toro | 1.599 |

| 19 | Fiat Mobi | 1.550 |

| 20 | Ford Ranger | 1.406 |

| 21 | Volkswagen Virtus | 1.327 |

| 22 | Toyota Corolla | 1.283 |

| 23 | Jeep Renegade | 1.219 |

| 24 | Caoa Chery Tiggo 7 | 1.195 |

| 25 | Volkswagen Tera | 1.051 |

| 26 | Chevrolet S10 | 1.033 |

Neste ranking, a Fiat Strada mostra que ainda é a queridinha do público, enquanto outros modelos vão se alternando no topo. Cada carro tem suas vantagens e características, e isso é o que faz o mercado automotivo no Brasil ser tão dinâmico e interessante.